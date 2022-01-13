本周日，这个展览带您感受二里头“对话”三星堆

24日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆联合艺术家李效成共同策划的“天问·二里头对话三星堆——李效成艺术作品巡回展”将于本周日(6月26日)开展，同期还将举行展览开幕式、主创导览和学术沙龙等精彩活动。

24日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆联合艺术家李效成共同策划的“天问·二里头对话三星堆——李效成艺术作品巡回展”将于本周日(6月26日)开展，同期还将举行展览开幕式、主创导览和学术沙龙等精彩活动。 24日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆联合艺术家李效成共同策划的“天问·二里头对话三星堆——李效成艺术作品巡回展”将于本周日(6月26日)开展，同期还将举行展览开幕式、主创导览和学术沙龙等精彩活动。 本次展出的李效成艺术家作品包含油画、陶瓷、水彩、琉璃、版画等多种艺术形式，共计150件艺术品。表达了创作者对二里头文化、三星堆文化的理解，阐释了多元一体、兼收并蓄、绵延不断的中华文明，以艺术的视角展现二里头遗址与三星堆遗址的“梦幻联动”。 展览开幕式等活动将由河南卫视文物频道、二里头夏都遗址博物馆等官方抖音、快手平台全程直播，敬请关注。 艺术家简介：李效成，1978年出生于甘肃西峰，河北科技师范学院教师，主编高校美术“十二五”“十三五”规划教材《油画》、俄罗斯中亚研究中心高级研究员，龙门石窟研究院研究员，河南钧瓷博物馆研究员，洛阳市文物考古研究院艺术总监。油画硕士，导师俞晓夫先生。连环画著作《徐达建山海关》，《老龙头传》等，油画著作《李效成油画作品集》，《龙门——李效成艺术作品集》。在台湾、北京、苏州等地举办多场艺术展。 展览时间：2022年6月26日至2022年7月17日，每日9时至17时(16时停止入馆)，每周一闭馆(法定节假日除外) 地址：河南省洛阳市偃师区斟鄩大道1号 (洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 赵腾宇 文/图)