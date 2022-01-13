市纪委监委组织举行“争做忠诚卫士 争当执纪铁军”主题演讲比赛

台上激情澎湃，台下掌声雷动。24日，在洛阳市纪委监委“争做忠诚卫士 争当执纪铁军”主题演讲比赛现场，一段段感人事迹、一句句肺腑之言感染着在场的每一个人，大家纷纷为之鼓舞、热泪盈眶。

台上激情澎湃，台下掌声雷动。

24日，在洛阳市纪委监委“争做忠诚卫士 争当执纪铁军”主题演讲比赛现场，一段段感人事迹、一句句肺腑之言感染着在场的每一个人，大家纷纷为之鼓舞、热泪盈眶。

“儿时，春节前夕，父亲总会嘱咐我，无论谁敲门都不许开，不管认识不认识。这门一开，想关上可就难了。现在，我明白了，父亲让我守的不仅仅是家门，更是他廉洁从政的‘心门’。”市纪委监委驻市机关事务管理局纪检监察组一级科员钱慧敏以《父亲的唠叨》为题，深情讲述了身为检察官的父亲对她职业信念的影响。从小家到大家的故事，引发大家强烈共鸣。

汝阳县纪委监委孙欢欢娓娓道来：“年轻同志外出办案，早出晚归，变成了‘视频里的爸爸妈妈’，年幼的小娃娃都不认得他们了。”台下，不少有类似经历的基层纪检监察干部，湿润了眼眶。

参加此次比赛的50名选手既有纪检监察“新兵”，也有来自基层一线的业务能手，他们结合自身成长历程、岗位职责等，生动讲述了执纪铁军应有的忠诚、担当和坚守。

“高级的猎手，往往假扮成猎物出现。”比赛现场，还有选手结合具体案例，讲述了纪检干部在围猎中败下阵来的惨痛教训。有的以改善生活为名送钱送物，有的披着友情外衣鞍前马后。然而，世上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的“送”，揭开温情的面纱，真相往往是丑陋的。作为一名纪检监察干部，就要当甘于寂寞的孤勇者、善作善为的担当者、敢于亮剑的斗争者。

比赛现场，有太多值得被记录的瞬间……

大家纷纷表示，选手们精彩纷呈的演讲既是一次生动的廉政宣讲，更是一节发人深省的警示教育课。今后，将时刻保持清醒头脑，始终践行忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于纪检监察事业的铮铮誓言，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

主题演讲比赛虽然已经落下帷幕，但是纪检监察干部执纪为民的脚步从未停歇。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 文/图）