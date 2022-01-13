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最新！瀍河区人大常委会任免名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.25 10:59

瀍河区人大常委会任免名单
(2022年6月24日瀍河回族区第十七届人大常委会第一次会议通过)

　　决定任命：

　　武晓畅为洛阳市瀍河回族区人民政府副区长；

　　王佳昕为洛阳市瀍河回族区人民政府办公室主任；

　　王冬振为洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会主任；

　　郭智辉为洛阳市瀍河回族区教育体育局局长；

　　李江为洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局局长；

　　马玲花为洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局局长；

　　杨勋杰为洛阳市瀍河回族区民政局局长；

　　方淑玲为洛阳市瀍河回族区司法局局长；

　　何清为洛阳市瀍河回族区财政局局长；

　　李克伟为洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局局长；

　　魏广壮为洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局局长；

　　王红芳为洛阳市瀍河回族区农业农村局局长；

　　陈明鑫为洛阳市瀍河回族区商务局局长；

　　毕永民为洛阳市瀍河回族区文化和旅游局局长；

　　谢京涛为洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会主任；

　　古晓冬为洛阳市瀍河回族区退役军人事务局局长；

　　黑利刚为洛阳市瀍河回族区应急管理局局长；

　　李红霞为洛阳市瀍河回族区审计局局长；

　　贾桃玲为洛阳市瀍河回族区统计局局长；

　　赵超伟为洛阳市瀍河回族区医疗保障局局长；

　　赵园园为洛阳市瀍河回族区金融工作局局长；

　　冯兴强为洛阳市瀍河回族区城市管理局局长；

　　焦晶洁为洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局局长；

　　崔璐为洛阳市瀍河回族区信访局局长。

　　任命：

　　崔巍为洛阳市瀍河回族区瀍西街道人大工作委员会主任；

　　慎萧华为洛阳市瀍河回族区五股路街道人大工作委员会主任；

　　霍颖莹为洛阳市瀍河回族区监察委员会委员。

　　免去：

　　郑宇洛阳市瀍河回族区瀍西街道人大工作委员会主任职务；

　　苗雯洛阳市瀍河回族区监察委员会委员职务；

　　崔璐洛阳市瀍河回族区监察委员会委员职务。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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