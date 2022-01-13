1400余名学生获赠“爱心包”

24日，市妇联及偃师区妇联组织开展“HELLO小孩”公益“爱心包”捐赠仪式，联合“爱心企业”为偃师区希望小学等4所学校的1400余名学生捐赠“爱心包”，包内有铅笔、毛巾等学习和生活用品。
24日，市妇联及偃师区妇联组织开展“HELLO小孩”公益“爱心包”捐赠仪式，联合“爱心企业”为偃师区希望小学等4所学校的1400余名学生捐赠“爱心包”，包内有铅笔、毛巾等学习和生活用品。
24日，市妇联及偃师区妇联组织开展“HELLO小孩”公益“爱心包”捐赠仪式，联合“爱心企业”为偃师区希望小学等4所学校的1400余名学生捐赠“爱心包”，包内有铅笔、毛巾等学习和生活用品。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠）
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