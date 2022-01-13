炎炎夏日 别样“清凉”

昨日，老城区青年宫社区、洛龙区东方今典社区的志愿者与社区卫生服务站的工作人员一起，带着水果、乳制品、驱蚊液等物品，看望辖区独居、高龄老人等群体，为老人们体检，在炎炎夏日为老人们送去一份别样的“清凉”。

昨日，老城区青年宫社区、洛龙区东方今典社区的志愿者与社区卫生服务站的工作人员一起，带着水果、乳制品、驱蚊液等物品，看望辖区独居、高龄老人等群体，为老人们体检，在炎炎夏日为老人们送去一份别样的“清凉”。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张俊望 宋超 摄影报道）