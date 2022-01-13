炎炎夏日 别样“清凉”

昨日，老城区青年宫社区、洛龙区东方今典社区的志愿者与社区卫生服务站的工作人员一起，带着水果、乳制品、驱蚊液等物品，看望辖区独居、高龄老人等群体，为老人们体检，在炎炎夏日为老人们送去一份别样的“清凉”。
昨日，老城区青年宫社区、洛龙区东方今典社区的志愿者与社区卫生服务站的工作人员一起，带着水果、乳制品、驱蚊液等物品，看望辖区独居、高龄老人等群体，为老人们体检，在炎炎夏日为老人们送去一份别样的“清凉”。
昨日，老城区青年宫社区、洛龙区东方今典社区的志愿者与社区卫生服务站的工作人员一起，带着水果、乳制品、驱蚊液等物品，看望辖区独居、高龄老人等群体，为老人们体检，在炎炎夏日为老人们送去一份别样的“清凉”。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张俊望 宋超 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605