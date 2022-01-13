传播健康知识 献礼党的生日

23日，市疾控中心和洛龙区龙瑞社区共同策划，举办“喜迎二十大，同心庆七一”新时代文明实践展演活动。
23日，市疾控中心和洛龙区龙瑞社区共同策划，举办“喜迎二十大，同心庆七一”新时代文明实践展演活动。
23日，市疾控中心和洛龙区龙瑞社区共同策划，举办“喜迎二十大，同心庆七一”新时代文明实践展演活动，重温红色经典、唱响红色旋律，现场还开展“健康科普知识讲座进社区”系列活动，以此为建党101周年和党的二十大胜利召开献礼。接下来，市疾控中心还将组织拍摄健康知识宣传视频，开展“健康家庭”“长寿之星”评选等活动，以此增强社区居民的参与度和幸福感，携手同创文明典范城市。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅 李海军 摄影报道）
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