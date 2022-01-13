洛阳今天晴天转多云 气温26℃到38℃

今天晴天转多云，有分散性阵雨、雷阵雨，偏南风2级到3级，气温26℃到38℃。

昨天我市最高气温超过40℃，午后出门，热得仿佛烤火。好消息来了，昨天15时，市气象局发布重要天气报告，未来两天我市有明显降水天气过程，气温有望“退烧”。

根据最新气象资料综合分析，今天下午到夜里我市有分散性阵雨、雷阵雨，雨量分布不均，局地对流性强。明天受低槽东移影响，我市还将出现一次明显强降水天气过程，降水主要集中在明天夜里。全市大部分地区过程累积降水量在30毫米以上，其中洛宁、栾川、主城区、新安、孟津、偃师、伊川及汝阳的部分乡镇有暴雨，降水量在60毫米至90毫米，偃师和孟津两区的部分乡镇有大暴雨，降水量在110毫米至150毫米。本次过程局地伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。

此次降水过程将有效缓解我市旱情，但需要密切关注强降水所引发的山洪、地质灾害及中小河流洪水和城市内涝等气象风险，关注景区、尾矿库等隐患点风险排查。

由于预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。

今天：晴天转多云，有分散性阵雨、雷阵雨，偏南风2级到3级，气温26℃到38℃。

明天：阴天有大雨，部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏南风2级到3级，气温27℃到34℃。

27日(下周一)：多云转晴天，东南部阵雨停止转晴天，气温24℃到33℃。

28日(下周二)：晴天到多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃到35℃。

29日(下周三)：多云到晴天，午后局部地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃到36℃。

30日(下周四)：多云间晴天，气温25℃到36℃。

7月1日(下周五)：多云间晴天，气温24℃到32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）