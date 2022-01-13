让爱心助农可“复制粘贴”（洛谭快评）

白马寺镇菜农李师傅突然离世，两亩多黄瓜眼看要烂在地里，“与爱同行爱心联盟”的志愿者顶着烈日，自发帮孤儿寡母采摘售卖，引来众多热心人士展开一场爱心大接力活动，上千斤黄瓜很快被“瓜分”完了。

白马寺镇菜农李师傅突然离世，两亩多黄瓜眼看要烂在地里，“与爱同行爱心联盟”的志愿者顶着烈日，自发帮孤儿寡母采摘售卖，引来众多热心人士展开一场爱心大接力活动，上千斤黄瓜很快被“瓜分”完了。

爱心助农，连接田埂与餐桌，让更多爱心人士可以轻松参与其中。一个“助”字，不一定意味着捐钱、捐物，而是让暂时遇到困难的农民精心耕耘乡农好物，用双手创造价值，通过公益对接需求，让绿色农产品走上城里人的餐桌。近几年来，从帮患癌农妇卖苹果，到助代子还债老人卖西瓜，再到助嵩县残疾青年网上卖鸡蛋，“与爱同行爱心联盟”的志愿者们用一次次爱心援助，变“输血”为“造血”，唤醒了农民发挥长处、摆脱贫困的斗志，汇聚了更多普通人的力量，也正因如此，公益才越做越贴心，爱心才越献越暖人。

爱心助农，不是以公益为名对施助者进行情感捆绑，而是为施助者和受助者带来双份的幸福感。期待搭建更多爱心平台，让爱心助农可“复制粘贴”，以更可持续的方式，吸引更多爱心人士加入，助力乡农好物走出乡村，让农民靠打拼过上好日子！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)

相关阅读

菜农去世，他家数千斤黄瓜被“爱心流转”