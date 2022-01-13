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菜农去世，他家数千斤黄瓜被“爱心流转”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.25 09:49

　　“等这批黄瓜卖出去后，李师傅家的黄瓜就全卖完了。”昨日一大早，我市“与爱同行爱心联盟”志愿者团队的负责人白英平在多个微信群连续发了多条消息，其中有发给爱心物业公司的，也有发给社区团购群的，“我们打算过几天就去摘最后这批黄瓜，买家已经找好了”。

　　数千斤黄瓜未销 志愿者迅速行动

　　49岁的田小环是“与爱同行爱心联盟”志愿者团队中的骨干，助农卖黄瓜的故事也是从她开始的。

　　田小环介绍，本月初，一名来自瀍河区白马寺镇孙村社区凹杨村的菜农求助她，希望她能号召团队帮忙卖黄瓜。“我们接到求助后，立马去核实。”田小环说，随后她了解到，这名菜农的弟弟李师傅前不久突发疾病去世，留下孤儿寡母和两亩多已经结果的黄瓜。

　　李师傅去世对他爱人打击很大，他爱人无心处理农事，眼看数千斤黄瓜要烂在地里，李师傅的姐姐便有些坐不住了，这才有了后面的故事。“既然事儿是真的，我们当然要帮！”田小环说。

　　很快，田小环、白英平等人就行动起来，在志愿者群里讲述了李师傅家的事情，并对首批1000斤黄瓜发起认购，没多久，长长的接龙名单就将这1000斤黄瓜“瓜分”完毕。此时，一名志愿者率先提出把自己购买的黄瓜送给爱心粥铺，“我同意！”“我捐。”“我也捐。”……大家纷纷响应，白英平最后统计，1000斤黄瓜被全部捐出。

　　部分爱心黄瓜被转送给环卫工人和交警

　　眼下，正是黄瓜收获的季节，首批1000斤黄瓜摘下并卖出没多久，新的一批黄瓜又成熟了。

　　“既然帮，就要帮到底。”白英平说，在接下来的大半个月里，她先后两次带领志愿者走进李师傅家的黄瓜地，共计摘了2000多斤黄瓜，“那几天很热，不少志愿者皮肤被晒得脱皮，但没人叫苦”。

　　黄瓜摘回来了，怎么卖又成了难题。志愿者团队中51岁的张红涛率先站了出来，不仅自己购买近百斤黄瓜并免费送给环卫工人，还提出以自己经营的小超市作为爱心黄瓜的分发点，持续以零售的形式助力农户回款；在伊滨区经营服务留守老人的“赔钱餐厅”的郭用勋也加入卖黄瓜队伍，不仅帮着找销路，还自掏腰包批量购买爱心黄瓜带回餐厅，让老人们享用，此外，他还给路上执勤的交警送去了爱心黄瓜……

　　在大家的齐心协力下，2000多斤黄瓜很快被卖完了。

　　“天气热，黄瓜长得快。”白英平说，再过几天，新一茬黄瓜又要成熟了，预计有1000斤，这也是罢园前的最后一批黄瓜，“这次我们提前联系好了买家，目前已经有爱心物业公司和几个社区团购群愿意购买”。

　　志愿者团队始终奔走在助农公益路上

　　助力灵宝患癌农妇卖苹果，帮代子还债老人卖西瓜，为嵩县残疾青年卖鸡蛋……这些年来，白英平和她的团队始终奔走在助农公益路上。有很多人问她，帮农民为啥这么起劲儿，白英平每次都给出这样的解释：“这不光是因为我从小在农村长大，对农村、农民有很深的感情，还因为团队中有这么多可爱的伙伴，他们很多时候都让我敬佩和感动。”

　　白英平和她团队的爱心助农之旅仍在继续。刚刚，白英平又收到洛宁县一户家有患病儿童农户的求助，在核实信息属实后，她和她的伙伴将施以援手。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼）

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　　让爱心助农可“复制粘贴”（洛谭快评）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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