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金村考古有望揭开东周王陵谜底
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.25 09:46
不同时期的土层

　　位于孟津区平乐镇的金村，乍看之下不过是河洛大地上一个平常的村子，可对于中国考古界而言，金村就像一把能够揭开东周王陵谜底的钥匙。22日，市文物考古研究院与洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端联合主办的“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动的最后一站来到金村东周王陵考古一线，了解考古工作如何让这片沉默的土地“开口说话”。

　　勘探面积相当于8个开元湖

　　接近40℃的高温天，考古勘探队员在金村的麦地上排成一排，向地面插入洛阳铲——这是直播当天正在进行的金村东周王陵考古调查与勘测工作。金村东周王陵考古，也是中国迄今最系统的一次东周王陵考古项目。

　　公元前770年，周平王东迁，建都洛阳，史称东周，其25代王均葬于洛阳附近，分为周山、王城、金村三个陵区。1928年至1932年，金村8座东周王陵被盗掘出数以千计的金银器、青铜器、玉器等珍贵文物，至今仍流散在海外十多个国家。

　　迄今为止，国内已发现多处东周诸侯墓，但最高等级的东周天子墓一直没有完整发现。今年年初，旨在厘清金村东周王陵区文化遗存基本情况的考古调查与勘测工作正式启动，预计勘探面积大约1.5平方公里，大致相当于8个开元湖，将花费3年时间完成。

　　“通过开展金村考古有助于弥补上述缺环，解决中国古代陵墓转型和传承来源这一重大问题，同时为深入研究东周成周城提供突破口。”在直播中，市文物考古研究院副研究员刘斌博士说。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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