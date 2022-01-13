天降“好事”应小心 养老服务防骗局

随着养老服务业的不断升温，一些不法分子盯上了有养老需求的老年人，引诱他们一步步掉进预先设置好的陷阱。那么，如何识破骗局和选择真正适合自己的养老服务、养老机构呢？

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随着养老服务业的不断升温，一些不法分子盯上了有养老需求的老年人，引诱他们一步步掉进预先设置好的陷阱。

那么，如何识破骗局和选择真正适合自己的养老服务、养老机构呢？

不法分子盯上养老服务领域

6月17日，最高人民检察院发布6起打击整治养老诈骗犯罪典型案例。6起典型案例覆盖了投资养老产业、预定养老公寓床位、销售“收藏品”、提供老年人诊疗服务、代办“养老抚恤金”等多种养老诈骗典型手段，涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪等罪名。

其中，以居家养老服务为幌子、许诺给付高额回报、5年多吸储132亿元的“曹某铭集资诈骗案”，以预定养老公寓床位为名、吸储1.36亿元的“戴某平等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”，因案情复杂、案值巨大、受害人多，尤为受社会关注。

日前，记者在中国裁判文书网上以“关键词：养老服务、破坏社会主义经济秩序罪、非法吸收公众存款罪”“案件类型：刑事案件”“审判程序：刑事一审”“文书类型：判决书”为筛选条件，共检索到2016年至2022年的351份判决书，经过对相关案件进行合并，受害者以老年人为主的案件约有百起，涉及25个省级行政区，涉案金额多则百亿元，少的也有几十万元。