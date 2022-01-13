“社区夜八点”的晚会带动居民“自乐”

23日晚8点刚过，听到社区广场上响起喇叭声，家住洛龙区龙祥社区的张有春急匆匆地走进自家厨房，将早已准备好的冰镇水果装好，再拎上水壶就出了家门——虽然龙祥社区消夏文艺晚会已连续举办多天，但作为戏曲爱好者的张有春仍旧热情不减，每场必到。

晚会吸引不少居民观看

23日晚8点刚过，听到社区广场上响起喇叭声，家住洛龙区龙祥社区的张有春急匆匆地走进自家厨房，将早已准备好的冰镇水果装好，再拎上水壶就出了家门——虽然龙祥社区消夏文艺晚会已连续举办多天，但作为戏曲爱好者的张有春仍旧热情不减，每场必到。

“我今天约了几个老伙计一起听戏，大家好久没在一块聚了。”张有春今年69岁，年轻时就喜欢听戏、哼曲，以前为了听一出喜欢的戏，曾蹬着自行车跨越好几个城区。张有春说：“现在在家门口就能听戏，这日子多好哇！”

“刘大哥讲话理太偏，谁说女子享清闲，男子打仗到边关，女子纺织在家园……”顺着声音找过去，是67岁的刘敏正在演唱豫剧《花木兰》选段。因为年轻时系统地学习过豫剧，刘敏的节目受到了许多戏迷居民的追捧，数十名居民搬着小板凳围在她周围，不时冲着她拍手叫好。

和张有春一样，刘敏也是该社区的居民。刘敏说，她年轻时就喜欢唱戏，也做过一段时间专业的豫剧演员，后来因为种种原因，她离开了那个她热爱的舞台，没想到现在退休了，在家门口有了重新拿起麦克风面向观众的机会，“我很珍惜这样的机会，也很享受这样的夜晚”。

这样的消夏文艺晚会在龙祥社区已举办多年，晚会由社区居民自发组织。每晚居民们吃过饭后，就会默契地来到社区小广场上，只要有人拿起乐器开始表演，很快就会引来更多居民加入。

“在符合相关规定的情况下，我们鼓励居民举办这样的‘自乐’活动。”社区相关负责人说，龙祥社区老年人比较多，如何丰富老年人的精神文化生活、如何调动他们参与社区文体活动的积极性，一直是社区“文明答卷”中的难题。如今，社区活动在一些“社区能人”的带领和推动下迎来一波又一波“自乐”高潮。“我们接下来将继续释放‘社区能人’力量，以形式多样的活动，让更多社区老年人老有所乐。”该负责人说。

小社区，大世界。社区生活里有柴米油盐，有家长里短，有喜怒哀乐，有人间百态。《社区话题》栏目关注您的社区生活，欢迎您把社区里的新事物、新现象、新变化、新问题告诉我们。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 王书敏 文/图）

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