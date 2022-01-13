洛阳市首辆“禁毒号”公交车上线运营

昨日，我市举办“6·26”国际禁毒日集中宣传暨“禁毒号”公交车运营活动，首辆“禁毒号”公交车上线运营。
昨日，我市举办“6·26”国际禁毒日集中宣传暨“禁毒号”公交车运营活动，首辆“禁毒号”公交车上线运营。
昨日，我市举办“6·26”国际禁毒日集中宣传暨“禁毒号”公交车运营活动，首辆“禁毒号”公交车上线运营。
为广泛动员我市社会力量参与禁毒斗争，积极营造浓厚的禁毒社会氛围，市禁毒办联合市公交集团，将陆续把81路、9路、大数据专线、101路和28路等线路设置为“禁毒号”公交车专线。
当天，首辆“禁毒号”公交车上线运营，车内电视滚动播放禁毒公益短片，车厢把手正反面分别印有“珍爱生命，远离毒品”“依法禁毒，构建和谐”等内容，切实增强广大群众“识毒、防毒、拒毒”的意识和能力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 谭瑞祥）
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