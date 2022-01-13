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预计7月4日、5日可上网查中考成绩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.25 09:12

　　昨日上午，随着初二生物、地理考试落下帷幕，我市2022年中考顺利结束。今年，生物、地理首次纳入中考，我市9.1万余名初二考生参加考试，再加上9.1万余名参加中考的初三考生，今年我市中考考生总数逾18.3万名。

　　昨日考试结束后，记者随机在洛阳一高、市三中等考点采访了几名考生，多数考生认为这两科考试难度不大，不少知识点平时都练习过。根据省教育厅要求，今年，初二学生的生物、地理成绩将以A、B、C、D四个等级呈现，作为学生次年中招录取的参考依据。目前，相关标准尚未确定，市教育局确定后将及时公布。

　　根据市教育局发布的相关信息，中考结束后，家长还要注意以下时间节点。

　　查分

　　我市中考网上阅卷预计于6月26日开始。

　　预计7月4日、5日，家长、考生可登录河南省高中阶段招生信息服务平台查询成绩。

　　若对中考成绩有异议，7月6日、7日，初三应届生可到所在初中进行查分登记，之后由学校统一到各区中招办查询；社会考生可到参加中招报名时的区中招办登记查询。

　　录取

　　今年，省提前批分两个批次录取。其中，省提前一批为空军航空实验班、海军航空实验班，录取时间为7月8日；省提前二批为宏志班、理科实验班、校园足球实验班、河南省体育中学，录取时间为7月9日。

　　省提前批录取结束后，我市将划定各批次高中录取分数线。预计7月20日，我市将召开中招录取工作会议，并对考生进行投档、录取。

　　报到

　　预计7月21日至23日，被录取的考生到相关高中报到，报到后将自动生成学籍号。

　　往年，各高中对报到时所携带证件等要求不一，多数高中要求携带准考证、户口簿或身份证、现金，报到时须考生本人到场。若考生因病等无法到校报到，也可由家长代为报到，或提前和学校联系确定报到时间。

　　补录

　　若考生在省提前批、市提前批及市批次均未被录取，家长还要关注随后的中招补录信息：预计7月27日至8月5日，我市部分未录满的高中，将组织考生补录。届时，家长、考生可在规定时间内，上网填报补录志愿。

　　根据往年情况，补录一般有两次机会，参与一次补录的学校主要为未录满的公办高中、民办高中，参与二次补录的主要为未录满的民办高中。

　　需要提醒的是，无论是省提前批、市提前批、市批次，还是补录，考生一旦被录取，若在规定时间内未报到，将被视为自动放弃普通高中学籍，且在河南省内不予注册学籍。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳 智慧）

　　(以上时间仅供参考，若有调整以市教育局发布的最新信息为准)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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