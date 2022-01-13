洛阳不断加大非遗传承场所建设力度 让非遗文化绽放时代魅力

传承弘扬非物质文化遗产，离不开场所发挥的重要作用。近年来，我市着力保护好、利用好以非遗为主的河洛文化资源，不断加大非遗传承场所建设力度，推动非遗文化在新时代得到更好的传承和弘扬，让非遗文化绽放时代魅力。

河洛大鼓表演

传承弘扬非物质文化遗产，离不开场所发挥的重要作用。近年来，我市着力保护好、利用好以非遗为主的河洛文化资源，不断加大非遗传承场所建设力度，推动非遗文化在新时代得到更好的传承和弘扬，让非遗文化绽放时代魅力。

建场所 增强非遗生命力

近日，在位于龙门大道与古城快速路交叉口的黄河流域非物质文化遗产保护展示中心项目现场，工人们正在紧张有序施工，加快项目建设进度。

该项目包含非遗展示馆、非遗书城、非遗学术交流中心、非遗古街等，将打造集珍品收藏、陈列展览、活态展示、教育研学、互动体验等功能于一体的大型非物质文化遗产保护展示中心，让游客在沉浸式体验中更好地传承弘扬非遗文化。

近年来，我市不断加大非遗传承场所建设力度，全市已建成非遗展示馆36个、传习所31个，并依托图书馆、文化馆等文化设施开设非遗公益课堂，切实增强非物质文化遗产的生命力和传承活力。

走进位于涧西区兴隆花园社区的李氏彩塑传习所，一件件形态各异的彩塑作品让人啧啧赞叹。依托该传习所，省级非遗项目李氏彩塑传承人李明甫免费向社区居民教授彩塑技艺，让彩塑技艺更加贴近生活、贴近群众。

“非物质文化遗产传承与守护，需要社会力量的广泛参与。”李明甫说，他将把彩塑这门非遗技艺传承好，让非遗文化在传承创新中焕发新生。