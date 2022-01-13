昨日，“豫酒振兴，杜康先行”县区行活动走进宜阳县。

昨日，“豫酒振兴，杜康先行”县区行活动走进宜阳县。

锚定产业发展风口，结合深入开展“万人助万企”活动，当日活动积极推动企业交流，对杜康品牌文化及转型发展情况进行介绍，并组织宜阳县锦华商会、香鹿山镇商会、前进科化集团、黄河同力水泥等商会和企业与杜康控股签订战略合作协议，为我市产业联动发展加速营造优质环境。

为贯彻落实豫酒振兴战略，加快推进杜康转型升级步伐，大力宣传杜康品牌，市转型发展攻坚领导小组推进杜康转型发展工作专班办公室自今年4月启动“豫酒振兴，杜康先行”县区行活动，迄今已推动杜康控股增收数千万元，有效营造了“洛阳人喝洛阳酒，洛阳人喝杜康酒”的市场文化氛围。

市人大常委会副主任安颖芳参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷）