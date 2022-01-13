强化底线思维 增强风险意识 切实提升信访工作能力和水平

昨日，市人大常委会主任吴中阳到联系分包的孟津区调研信访工作，研究解决信访工作中的难点问题，强调要强化底线思维、增强风险意识，切实提升信访工作能力和水平。

昨日，市人大常委会主任吴中阳到联系分包的孟津区调研信访工作，研究解决信访工作中的难点问题，强调要强化底线思维、增强风险意识，切实提升信访工作能力和水平。

在孟津区麻屯镇，吴中阳详细听取孟津区和麻屯镇的信访工作汇报，与相关同志一同分析研判具体信访案件，研究问题解决途径，并就持续强化信访风险隐患源头预防和矛盾化解提出明确要求。

吴中阳强调，做好新形势下的信访工作，对于维护社会和谐稳定、护航经济高质量发展意义重大。要提升政治站位，坚持“稳”字当头，压实各级党委、政府的主体责任，创新完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制，千方百计化解信访积案和突出矛盾，做到化解在早、化解在小、化解在基层。要坚持以人民为中心，注重倾听不同利益主体的诉求，依法维护群众合法权益，耐心细致做好解释答疑工作，着力解决好人民群众反映强烈的急难愁盼问题，实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。要建立健全责任机制，完善工作制度，多措并举妥善化解矛盾，形成统筹联动、协调配合、齐抓共管的信访工作格局，全力做好当前和今后一个时期的信访工作，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 曹国丽）