全国平板显示器件标准化技术委员会委员、国家特聘专家季华夏：锚定元宇宙风口 加快微型显示器发展

“随着元宇宙风口加速到来，微型显示器正成为当前的发展热点，洛阳可以依托本土产业优势，在相关方面进行重点推进。”全国平板显示器件标准化技术委员会委员、国家特聘专家季华夏在授课时表示。

“随着元宇宙风口加速到来，微型显示器正成为当前的发展热点，洛阳可以依托本土产业优势，在相关方面进行重点推进。”全国平板显示器件标准化技术委员会委员、国家特聘专家季华夏在授课时表示。

作为新兴概念，近年受到社会各界广泛关注的元宇宙(Metaverse)，是利用科技手段进行链接与创造，与现实世界映射与交互的虚拟世界，也是具备新型社会体系的数字生活空间。去年年底，元宇宙首次被写入我国地方“十四五”产业规划，当前全国多地正在加快布局，探索相关行业应用。

季华夏介绍，在此背景下，作为元宇宙形成过程中必不可少的关键入口，增强现实/虚拟现实(AR/VR)技术成为电子信息行业的重要突破口。与之相关的微型显示器，也迎来发展的关键时刻。

季华夏认为，微型显示器产品可以满足抗震动、抗冲击、抗高低温等特殊要求，且具备高亮度、高可靠性、低功耗、低延时、高分辨率、轻薄化、小型化等诸多优势，被业界认为是AR/VR的最佳显示方式。微型显示器作为新兴产业，潜在市场规模巨大，随着技术与成本瓶颈逐步突破，后续整体产业将呈爆发式增长态势。

在季华夏看来，作为世界瞩目的重要风口，元宇宙为多个相关产业发展提供了“换道领跑”的契机。围绕对应领域，洛阳可以在提升自身创新研发能力的基础上，强化产业链协同联动效应，依托产业升级，加速打开元宇宙的大门。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 黄会鸽 苗得雨）