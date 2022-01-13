凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司副总经理许红灯：着力延链补链强链 打开“视”界创未来

“在电子显示材料产业集群建设中，洛阳应不断强化中游优势，围绕上下游积极攻关，通过延链补链强链打开‘视’界，实现提速发展。”凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司副总经理许红灯在授课时表示。

“在电子显示材料产业集群建设中，洛阳应不断强化中游优势，围绕上下游积极攻关，通过延链补链强链打开‘视’界，实现提速发展。”凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司副总经理许红灯在授课时表示。

据许红灯介绍，电子显示材料产业是电子信息产业的基石之一，其带动力和辐射力极强，是电子信息产业的竞争新高地。当前，中国已成为全球规模最大、最具竞争力的显示市场，对应产业处于由大变强的转型机遇期，洛阳发展电子显示材料产业正当其时。

从上游的显示材料与设备制造商，到中游的面板制造商，再到下游的显示终端市场供应商，电子显示材料产业链整体结合紧密，容易形成区域优势。

许红灯表示，随着“万物皆显示”的时代到来，电子显示材料产业具备庞大的产业基础、系统的供应链体系和持续优化的性能，其多业态融合、多功能叠加的趋势越发明显，集群发展的路线也更加清晰。洛阳打造相关集群，既符合整体行业发展规律，又能推动周边产业共同发展。

许红灯认为，想实现产业集群高质量发展，洛阳需要积极发挥自身在产业链中游创新研发和生产制造方面的优势，注重“产业+基金+园区”的积极整合，通过联动政府、行业和产业链多方资源，着力培育显示细分领域龙头；同时，围绕强化产业链培育，做好延链补链强链文章，不断集聚产业资源，加速构建完整体系，从而形成良性互动，进一步营造合作共赢的产业生态。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 黄会鸽 苗得雨）