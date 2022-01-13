打造良好生态 壮大电子显示材料产业

昨日，“重点产业集群”高质量发展专题研修班举行电子显示材料专题讲座。许红灯、季华夏两位专家分别就产业相关技术热点及发展途径等内容进行授课，引发学员热烈反响。

昨日，“重点产业集群”高质量发展专题研修班举行电子显示材料专题讲座。许红灯、季华夏两位专家分别就产业相关技术热点及发展途径等内容进行授课，引发学员热烈反响。

“两位专家的授课内容很有针对性，为洛阳电子显示材料产业发展提供了明确思路。”洛玻集团副总工程师、技术中心主任郭卫表示。

郭卫认为，凭借洛玻龙海电子玻璃、凯盛信息(洛阳)导电玻璃、康耀电子电子玻璃等优势产品，我市已初步打造在国内具有重要影响力的电子玻璃产业基地，后续应加大对上下游企业的招商力度，特别是对终端器件生产研发企业的招商力度，这样才有助于产业集群的发展壮大。

偃师区产业集聚区管委会副主任刘大亮则对接触到的一线知识颇感兴趣。“多项前沿科技发展成果让人耳目一新，更让我觉得，只有不断科技创新，才能推动产业升级。”刘大亮说。

他表示，通过参加此次研修班，进一步理解了企业依靠创新转型升级的重要意义。创新既包括在发展的过程中积极解决各类“卡脖子”问题，又包括紧盯市场、跟随市场，打造质量可靠、技术先进的明星产品。

对于此次研修班，四丰电子研发中心副主任逯峙重点提到了合作的意义。“面对长期存在的‘缺芯少屏’产业短板，想要突破西方技术封锁，需要立足于自主研发，靠自己，更要靠本行业广大企业加强合作、互补短板、协同攻关。”逯峙说。

逯峙认为，此次“重点产业集群”高质量发展专题研修班的组织和召开非常有必要，充分互相了解和交流是企业相互信任的前提，更是展开合作的基础。他建议，我市后续可以采用更多形式组织产业联动发展，为共同推动新型显示产业链的创新融合、实现我国显示产业的独立自主作出更多“洛阳贡献”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 黄会鸽 苗得雨)