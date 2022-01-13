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练就善作善成的真本领——三谈以能力作风大提升推动重点工作大突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.06.25 08:28

　　400余名学员、连续10天，行业“大腕”现身“补课”！最近，一场“重点产业集群”高质量发展专题研讨班开班，聚焦产业协同、延链补链等问题为与会干部“蓄能充电”！

　　干事创业，不仅要有担当的宽肩膀，也要有成事的真本领。就在全市能力作风建设年活动推进会上，市委书记江凌明确提出，要提高把握产业“风口”变化、科技创新规律、资本市场运作、互联网传播规律的能力，加快补齐能力短板，可以说击中了不少党员干部的“软肋”，很有现实针对性。

　　当今时代，产业日新月异，科技瞬息万变，“知识半衰期”越来越短，无论干什么事情，不懂门道、缺乏本领，就难以适应时代要求。去年以来，我市以创新为引领谋划“三项重点工作”，从紧盯“风口”抓产业，到发展沉浸式文旅，不少举措是开创性、重塑性甚至是颠覆性的，迫切需要党员干部持续更新观念、学习知识，真正成为“行家里手”，才能把工作干成干出彩。

　　理想很丰满，现实却有些骨感。面对新形势新任务，一些干部能力严重不足，“本领恐慌”已经成为前行路上的一道“坎儿”。就拿抢抓“风口”来说，从历史上“家电井喷”，到前几年的“手机狂欢”，再到眼下的“新能源热潮”，面对产业“风口”频繁转换，谁看得准、动作快、起势早，谁就能收割头茬“红利”。反观我市一些干部，对产业发展趋势一知半解，与新模式新业态“不在一个频道上”，对产业发展“风口”“看不准、想不透、抓不住”，这样一来，岂不是“雾里看花”，怎会不迷失方向？！

　　绳短不能汲深井，浅水难以负大舟。试想，如果对资本市场懵懵懂懂，如何解“风口”产业对直接融资之“渴”？如果搞不清创新平台、人才、资本运行规律，如何最大限度激活创新“第一动力”？如果对互联网新趋势把握不了，如何“创新文旅营销方式”，更好建设“全国沉浸式文旅目的地”？一个个问号告诉我们，克服本领恐慌，补足能力短板，才能增强科学性、预见性、主动性，才能打开工作新局面！

　　当然，能力不是一朝一夕培养出来的，需要和高手比、往深处学、在实处用。和高手比，就是要跳出洛阳看洛阳，多拿沿海先行地区的高手“量”高低，在对照标杆中学人之长、克己之短；往深处学，就是要更加注重新理论新知识，更加关注新产业新业态，把握规律、融会贯通；在实处用，就是要更加注重“理论联系实际”，结合精准招商、产业投融资等工作中的难点、现实中的矛盾，学以致用、用以促学，练就善作善成的真本领。

　　本领有多大，天地就有多宽。干什么学什么、缺什么补什么，真刀真枪锤炼能力，以过硬本领展现新作为，我们就能用智慧和汗水拼出洛阳的出彩明天！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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