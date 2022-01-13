“万人签名”“普法宣传” ……洛阳市开展“全国土地日”宣传活动

24日，洛阳市自然资源和规划局组织开展第32个“全国土地日”宣传活动，通过“万人签名”“普法宣传”等，号召全社会关心、珍惜土地资源，增强节约用地和耕地保护意识。

24日，洛阳市自然资源和规划局组织开展第32个“全国土地日”宣传活动，通过“万人签名”“普法宣传”等，号召全社会关心、珍惜土地资源，增强节约用地和耕地保护意识。

根据洛阳市第三次全国国土调查数据显示，全市耕地总面积为346639.46公顷、园地总面积为44715.79公顷、林地总面积为805991.52公顷、草地总面积为46039.10公顷、湿地总面积4590.63公顷、城镇村及工矿用地总面积159707.68公顷、交通运输用地总面积为26036.29公顷、水域及水利设施用地总面积为44361.51公顷。