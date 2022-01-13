曝光！洛阳市4家培训机构被查处

记者获悉，洛阳市教育行政部门近日通过明察暗发现，仍有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策要求，以“家政服务”“家庭教育指导”“众筹私教”等名义违规开展培训，现将近期查处的4起违规组织培训典型案例予以曝光。

记者获悉，洛阳市教育行政部门近日通过明察暗发现，仍有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策要求，以“家政服务”“家庭教育指导”“众筹私教”等名义违规开展培训，现将近期查处的4起违规组织培训典型案例予以曝光。

孟津区2家机构违规培训被查处

6月18日，孟津区教体局在巡查中发现，孟津区越洋教育培训学校有限公司正在违规组织培训。经查，该机构为通过“营转非”的学科类培训机构，未向教体局提交复课申请，未经业务主管部门及卫健委联合验收，私自组织4名学生进行培训。

查处结果：一是对该机构当场下发整改通知，责令立即停止违规培训行为；二是约谈该机构负责人，责令其写出保证书，不再违规开展培训；三是立即疏散培训学生；四是要求该机构整改后提交书面申请，经业务主管部门与卫健委联合验收合格后方可开课。

6月16日，孟津区教体局在日常巡查中发现，一小区门口张贴有“一对一”辅导招生信息，工作人员立即按照信息上的电话进行咨询。经查，为2名在校返乡大学生想利用暑假时间招收学生在家辅导，目前没有学生报名。

查处结果：一是对其进行批评教育，宣讲国家“双减”政策和疫情防控要求；二是及时清除所有张贴的招生广告。

瀍河区1家机构违规培训被查处

6月20日中午，瀍河区教体局接到群众举报，位于下园路一民房内有学生上课，工作人员立即赶到现场，发现该机构有一名教师正在给3名学生上5年级数学课。

查处结果：一是约谈机构负责人，对其宣讲“双减”政策，严禁未取得办学许可证开展学科类培训。二是对该机构当场下发《责令停止办学通知书》，责令立即停止违规培训行为。三是当场指出该机构存在的严重安全隐患，并要求其写出检查及承诺书，按时限清退学费，保证不再从事学科类培训。四是现场了解培训学生相关信息，并疏散学生安全回家。

洛龙区1家机构违规培训被查处

6月21日，洛龙区教体局联合翠云路办事处及洛龙公安分局查处一家违规培训机构。经查，该机构位于洛龙区牡丹大道和长兴街交叉口西南角，原名为“菲尔德英语”，现挂有“洛阳市闪耀校外学生托管服务”营业执照。该机构存在“假注销，真运营”情况，超范围进行文化课培训，并违规使用外籍教员。

查处结果：对该机构下发《民办教育机构停办通知书》，进行联合查封张贴封条；对其负责人和在场家长宣讲双减政策，建议到合法合规的培训机构报名学习；该机构办有校外托管服务营业执照，工作人员联系市场监督管理所对其做出相应处理。

市教育局呼吁，广大学生家长如发现各类培训机构违规开展教学活动，请拨打相关单位的监督电话进行投诉。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）