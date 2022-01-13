偃师区1400余名儿童获赠爱心包

24日，在河南省妇联和河南省妇女儿童发展基金会的支持下，洛阳市妇联及偃师区妇联组织开展“HELLO小孩”公益爱心包捐赠仪式，联合爱心企业为偃师区希望小学、大口镇铁村小学、缑氏镇扒头小学及伊洛中学小学部等四所学校的1400余名学生捐赠爱心礼包。

24日，在河南省妇联和河南省妇女儿童发展基金会的支持下，洛阳市妇联及偃师区妇联组织开展“HELLO小孩”公益爱心包捐赠仪式，联合爱心企业为偃师区希望小学、大口镇铁村小学、缑氏镇扒头小学及伊洛中学小学部等四所学校的1400余名学生捐赠爱心礼包。

该项目由中国少年儿童基金会发起，旨在汇集社会各界爱心，帮助贫困地区和处在困境中的孩子，为需要帮助的儿童送去社会各界的问候和关爱。此次捐赠的爱心包中包含铅笔、橡皮、彩笔、文具袋等学习用品，还有魔方、跳绳、毛巾、帽子、水杯等生活用品。

洛阳市妇联有关负责人表示，全市各级妇联组织将持续关心爱护少年儿童，共同推进公益事业，为更多儿童送去希望和温暖，护航他们健康成长。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠)