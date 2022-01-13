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宜阳县开展“梦想之旅”文艺支教志愿服务活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.06.24 17:44

　　6月24日下午，为期近一个月的宜阳县“梦想之旅”文艺支教志愿服务活动暨河南科技大学大学生暑期社会实践活动在该县三乡镇东村小学圆满结束。

　　自6月8号以来，该县文明办联合河南科技大学的文艺支教志愿者们每周两次到三乡镇东村小学复兴少年宫开展以“童心向党”为主题的文艺支教志愿服务活动，他们分别为该校的书法社团、音乐社团、体育社团的孩子们教授书法理论、红歌曲目和体育课程，让孩子们在教中乐，玩中学，丰富了孩子们的社团内容。

　　该县自2020年开展“梦想之旅”文艺支教志愿活动以来，通过整合文艺资源，选派优秀文艺志愿者每周深入乡村学校少年宫学校开展新时代文明实践活动，极大地丰富了少年宫孩子们的校园文化生活，同时为农村学生展示自我提供了平台，拓宽了视野，增强了动脑、动手能力，收获了快乐，陶冶了情操，弘扬了个性特长，真正实现了孩子们快乐学习、快乐活动、全面发展、幸福生活、健康成长。(李杏辉 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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