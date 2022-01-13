洛阳多个景区入选“行走河南·读懂中国”夏季旅游精品线路

24日，记者获悉，河南省文化和旅游厅向日前社会推荐发布6条“行走河南·读懂中国”夏季旅游精品线路，洛阳多个景区入选。
24日，记者获悉，河南省文化和旅游厅向日前社会推荐发布6条“行走河南·读懂中国”夏季旅游精品线路，洛阳多个景区入选。
24日，记者获悉，河南省文化和旅游厅向日前社会推荐发布6条“行走河南·读懂中国”夏季旅游精品线路，洛阳多个景区入选。
据了解，此次共发布“消夏·避暑之旅”“酷爽·戏水之旅”“浪漫·露营之旅”“探源·研学之旅”“萌趣·亲子之旅”“沉浸·夜游之旅”6条夏季旅游精品线路。
白云山、重渡沟、龙潭大峡谷、木扎岭入选“消夏·避暑之旅”；
栾川大峡谷漂流、汝阳恐龙谷漂流、伊河漂流、重渡沟漂流入选“酷爽·戏水之旅”；
老君山、黛眉山云顶草原、白云山入选“浪漫·露营之旅”；
洛阳博物馆、二程文化园、龙门石窟入选“探源·研学之旅”；
龙门海洋馆、竹海野生动物园、栾川王府竹海景区入选“萌趣·亲子之旅”；
应天门光影秀、洛邑古城、龙门石窟夜游入选“沉浸·夜游之旅”。
(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)
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