洛阳多个景区入选“行走河南·读懂中国”夏季旅游精品线路

24日，记者获悉，河南省文化和旅游厅向日前社会推荐发布6条“行走河南·读懂中国”夏季旅游精品线路，洛阳多个景区入选。 24日，记者获悉，河南省文化和旅游厅向日前社会推荐发布6条“行走河南·读懂中国”夏季旅游精品线路，洛阳多个景区入选。 据了解，此次共发布“消夏·避暑之旅”“酷爽·戏水之旅”“浪漫·露营之旅”“探源·研学之旅”“萌趣·亲子之旅”“沉浸·夜游之旅”6条夏季旅游精品线路。 白云山、重渡沟、龙潭大峡谷、木扎岭入选“消夏·避暑之旅”； 栾川大峡谷漂流、汝阳恐龙谷漂流、伊河漂流、重渡沟漂流入选“酷爽·戏水之旅”； 老君山、黛眉山云顶草原、白云山入选“浪漫·露营之旅”； 洛阳博物馆、二程文化园、龙门石窟入选“探源·研学之旅”； 龙门海洋馆、竹海野生动物园、栾川王府竹海景区入选“萌趣·亲子之旅”； 应天门光影秀、洛邑古城、龙门石窟夜游入选“沉浸·夜游之旅”。 (洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)