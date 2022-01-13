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强降雨来袭，主城区暴雨！洛阳市气象局发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 16:28

　　24日15时，洛阳市气象局发布重要天气报告，提醒未来两天洛阳市有明显降水天气过程，分析影响，给出建议。

　　【形势及预报】

　　前期西太平洋副热带高压偏南，我国主雨带位于华南到江南一带，洛阳市受大陆暖高压脊控制，出现持续近10天高温晴热天气。

　　根据最新气象资料综合分析，25日下午到夜里，洛阳市有分散性阵雨、雷阵雨，雨量分布不均，局地对流性强。26日受低槽东移影响，洛阳市还将出现一次明显的强降雨天气过程，降水主要集中在26日夜里。全市大部分地区过程累积降水量在30毫米以上，其中洛宁、栾川、主城区、新安、孟津、偃师、伊川及汝阳的部分乡镇有暴雨，降水量在60毫米至90毫米之间，偃师和孟津两区的部分乡镇有大暴雨，降水量在110毫米至150毫米之间。本次过程局地伴有短时强降水(最大小时雨强30～60mm/h)、雷暴大风(8～10级)、冰雹等强对流天气。

　　【影响与建议】

　　1.此次降水过程对有效缓解我市旱情有利，但需要密切关注强降水所引发的山洪、地质灾害及中小河流洪水和城市内涝的气象风险，关注景区、尾矿库等隐患点风险排查。

　　2.需关注短时强降水、雷暴大风、冰雹等灾害性天气及衍生灾害的影响。

　　3.24日-25日我市仍有持续高温天气，需关注其对电力、交通和群众生产生活的不利影响。

　　4.请相关部门和市县密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。

　　由于预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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