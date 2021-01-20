直播倒计时！洛阳博爱眼科医院助你轻松焕新“视”界

6月25日15时，“探秘近视手术，轻松摘掉眼镜”——洛阳博爱眼科医院直播将在洛阳网视频号直播间正式开播。

为什么眼科医生还戴眼镜？做近视手术时会有疼痛感吗？手术过程究竟是怎么样的？近视手术是否真的能一劳永逸？马上就到暑期了，不论您是学生党还是上班族，在考虑要做近视手术时，是否也会产生这些疑虑？那不妨看这里。

6月25日15时，“探秘近视手术，轻松摘掉眼镜”——洛阳博爱眼科医院直播将在洛阳网视频号直播间正式开播。洛阳网主播菲菲带您“云”探院，走进专业眼科医院，共同探秘眼部手术全过程，消除您的种种疑虑，让您加快摘镜的脚步。

据悉，本场直播活动将围绕近视手术术前各项检查、手术全过程展示，聚焦近视、散光等常见的眼部问题，邀请专家现场访谈，进行眼部健康知识普及，更有手术患者现身说法，为您的眼部健康保驾护航。

除“干货”满满的眼部健康知识外，参与直播互动，还将有机会获得价值199元的美的电煮锅、309元的小米无叶空调扇、299.9元的森马26寸时尚航箱、199元的时尚防晒墨镜等丰厚大礼。届时，直播间还将为大家揭晓由洛阳网和博爱眼科医院联合带来的“暑期摘镜总动员”第二季特惠福利大礼包。

准时锁定洛阳网视频号直播间，抢互动好礼，与菲菲一起关爱眼部健康，守护心灵之窗。(洛报融媒·洛阳网见习记者 史佳于)