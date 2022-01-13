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家中管道漏水老人发愁 “小水牛”延伸服务来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 17:24

　　“太感谢了，你们可帮了我大忙！”22日，今年68岁的门先生点赞抄表员解燃眉之急，执意要为洛阳北控水务集团涧西服务营销分公司送锦旗。考虑到门先生行动不便，抄表员付丽洁、李俊上门受赠。

　　这事儿要从6月6日说起。当天，抄表员付丽洁、李俊在涧西区一小区抄表时，发现一楼一居民家，用水量较往月明显增大，水表飞快转动，情况异常。他们初步判断为客户表后内部漏水造成，需及时查漏维修，便联系到居民门先生。

　　“我家就我和母亲一起住，母亲今年已经90岁了。”门先生说，自己身患残疾多年，平时靠轮椅出行，得知情况后不知所措。抄表员主动帮忙检查家中用水设施，经逐一排查，确定为入户旧地埋管发生漏水。

　　“按照《洛阳市城市供水管理办法》相关规定，漏水位置属表后设施，应由产权单位或客户负责日常维护管理。”李俊解释，但他们多方联系小区物业无果。

　　这可咋办？门先生犯了愁。付丽洁、李俊一边安抚其情绪，一边上报情况，经多方协调，主动开展“小水牛”延伸服务，通过沿墙开挖长约30米沟槽、铺设新管道、并做好防冻保温层，最后路面恢复等抢修。17日，门先生家中供水恢复正常。

　　“真没想到，门先生还特意送锦旗。”付丽洁、李俊直言很意外，“公司向来注重服务工作，能通过延伸服务帮到对方，我们也很开心。”（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 成俊西）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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