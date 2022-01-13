洛阳城管部门为进城瓜农设置专用停车位【视频】

日前，随着本地西瓜陆续上市，洛阳市启动服务进城直销瓜果工作。今年，城管部门除了在市区设置150个自产瓜果便民直销点，还推出“五个一”服务举措。这些举措落实得怎么样？记者实地探访。

日前，随着本地西瓜陆续上市，洛阳市启动服务进城直销瓜果工作。今年，城管部门除了在市区设置150个自产瓜果便民直销点，还推出“五个一”服务举措。这些举措落实得怎么样？记者实地探访。

“洛宁旱地瓜，保熟保甜！”23日上午10点半，在涧西区新疆路，洛宁瓜农亢百虎已经忙碌了小半天。老亢今年67岁，家里种了两三亩西瓜。他说，今年因天气干旱，洛宁西瓜减产明显，虽然个头比往年要小些，但特别甜。当天清晨，天还未亮，老亢就开着瓜车从洛宁出发，到市区后，他在对口涧西区城管执法人员的引导下，来到新疆路安置下来。

记者看到，新疆路人行道再靠里区域施划有一排停车位，这些停车位比普通的略宽，其中不少已经停满了瓜车，墙上还挂有“涧西区自产瓜果销售点”条幅。

涧西区城市管理局有关负责人介绍，这些停车位是该局联合辖区办事处专为瓜农设置的。新疆路沿线居民小区聚集，在这里设置瓜果直销点，对瓜农和周边居民来说都很方便。往年，瓜农大多把车停在路边，对交通影响较大，今年在人行道红线外设置专用停车位，不仅满足了瓜农销售和市民消费需求，也保证了交通顺畅和市容整洁。

在西工区，也有这样的专用停车位。记者在涧东路九都路至丽春路段看到，路西人行道上新施划了一排停车位，可满足30多辆瓜车停放。西工区城市管理局有关负责人说，这个瓜果便民直销点周边分布有居民小区和农贸市场，30多个专用停车位都是临时性的，将一直保留至今年卖瓜季结束。为更好服务瓜农，西工区每个瓜果便民直销点都公布有管理人员姓名、电话、销售点位和经营时段，并设有监督电话。同时，免费为瓜农提供帐篷、折叠床、医药箱和饮用水。

当天，洛阳市城市管理局综合执法支队还组织各区城管部门负责人现场观摩取经。根据要求，今年卖瓜季，各区城管部门要继续坚持“服务瓜农、方便市民”的原则，定岗定人定责，确保“一对一”服务落到实处。同时，优化瓜果便民直销点设置，为进城瓜农提供帮助，保证瓜农卖得出、市民买得到和市容市貌整洁有序。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图/视频)