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洛阳“交邮合作”战略框架签约仪式举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳交运集团  来源: 洛阳网 2022.06.24 20:43

　　24日上午，在洛阳市交通运输局和洛阳市邮政管理局的大力支持下，中国邮政集团有限公司洛阳市分公司与洛阳交通运输集团签署《客货邮融合战略框架协议书》，标志着洛阳市“交邮合作”迈出了实质性的一步。

　　记者获悉，合作双方将进一步健全农村物流服务体系，推动交通运输与邮政快递在洛阳农村地区融合发展，提高农村物流服务覆盖率，为全面推进农村物流高质量发展，提供更加坚实的服务保障。

　　“交邮合作”是贯彻落实交通运输部、国家邮政局、中国邮政集团有限公司《关于深化交通运输与邮政快递融合推进农村物流高质量发展的意见》精神的要求，也是交通运输系统、邮政系统为民办实事实践活动的生动实例。随着“交邮合作”的逐步深化，将进一步完善农村三级物流体系，解决好农村物流“痛点”和农村产业发展“堵点”问题，支撑惠农项目、快递进村、农产品进城、工业品下乡等项目有效落地，助力乡村振兴。

　　据悉，协议签署后，洛阳市将实现城乡客货场站功能深度融合，双方将联合开展农村三级物流节点体系优化行动，增设邮政快递、物流运输等服务设施。实现运力资源深度融合，推广城乡统一配送、集中配送、共同配送(同仓配送)等模式。经营主体深度融合，形成“场站共享、服务同网、货运集中、信息互通”的一体化服务。农村物流与产业深度融合，将联合打造一批网络覆盖健全、资源整合高效、运营服务规范、产业支撑明显的农村物流服务品牌。信息资源深度融合，逐步实现城乡客运、物流配送、邮政快递等信息共享对接，促进县、乡、村三级农村物流信息资源的充分整合、高效运转。

　　此次合作，将“客运、货运、邮运”有机有效进行整合融合，将进一步提高客运车辆底仓货运运输效益，提升邮件、报刊妥投效率，确保普遍服务触角更快地延伸到“最后一公里”，更好满足人民群众用邮需求。同时，也将更快速便捷地触达现代物流体系的末端环节，为农业生产资料供应、农产品及农村消费品流通提供基础保障，着力解决洛阳市农村物流发展基础仍然较为薄弱，县、乡、村三级农村物流体系不完善的问题。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 陈肖晓)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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