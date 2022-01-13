助力“文化明星”走进社区 洛阳市建立文艺院团帮扶制度【视频】

近日，在洛阳市洛龙区龙瑞B区，洛阳豫剧院文化志愿者开展惠民演出，送戏进小区，各类名角联袂登场，为居民们送上了一场场视听盛宴；在老城区洛邑古城文峰广场，2022年“喜迎二十大 文艺进万家”新时代文明实践主题活动拉开帷幕，活动获得区文联、洛阳市舞蹈家协会、洛阳市音乐家协会等的大力支持……

近日，在洛阳市洛龙区龙瑞B区，洛阳豫剧院文化志愿者开展惠民演出，送戏进小区，各类名角联袂登场，为居民们送上了一场场视听盛宴；在老城区洛邑古城文峰广场，2022年“喜迎二十大 文艺进万家”新时代文明实践主题活动拉开帷幕，活动获得区文联、洛阳市舞蹈家协会、洛阳市音乐家协会等的大力支持……

最近有不少市民发现，家门口的文化活动渐渐多了起来，且在这些活动中还能经常看到文艺院团的身影。记者从洛阳市文明办了解到，按照全省2022年“喜迎二十大 欢乐进万家”文化活动主题，目前我市陆续开展非遗文化展演。按照《洛阳市“文化进社区”专项工作方案》，我市将建立文艺院团帮扶制度。鼓励市文化馆、洛阳豫剧院、洛阳曲剧院、市文联和美协、舞协等专业文化艺术协会和河南科技大学、洛阳理工学院艺术系进行结对共建，采用一对一或一对多方式走进社区进行文化活动培训指导和参加演出，让“文化明星”走进群众、走进社区。

“我们希望社区文艺团队能起到弘扬先进文化、创新传统文化，扶持通俗文化，引导流行文化。”市文明办相关负责人表示，在接下来的一段时间内，我市还将有更多形式多样的惠民演出“上线”，“我们希望以此不断提升居民的幸福感，同时推动文化进社区活动走实走深。”（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 张俊望 文/图/视频）