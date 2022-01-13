洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

助力“文化明星”走进社区 洛阳市建立文艺院团帮扶制度【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 17:24

　　近日，在洛阳市洛龙区龙瑞B区，洛阳豫剧院文化志愿者开展惠民演出，送戏进小区，各类名角联袂登场，为居民们送上了一场场视听盛宴；在老城区洛邑古城文峰广场，2022年“喜迎二十大 文艺进万家”新时代文明实践主题活动拉开帷幕，活动获得区文联、洛阳市舞蹈家协会、洛阳市音乐家协会等的大力支持……

　　最近有不少市民发现，家门口的文化活动渐渐多了起来，且在这些活动中还能经常看到文艺院团的身影。记者从洛阳市文明办了解到，按照全省2022年“喜迎二十大 欢乐进万家”文化活动主题，目前我市陆续开展非遗文化展演。按照《洛阳市“文化进社区”专项工作方案》，我市将建立文艺院团帮扶制度。鼓励市文化馆、洛阳豫剧院、洛阳曲剧院、市文联和美协、舞协等专业文化艺术协会和河南科技大学、洛阳理工学院艺术系进行结对共建，采用一对一或一对多方式走进社区进行文化活动培训指导和参加演出，让“文化明星”走进群众、走进社区。

　　“我们希望社区文艺团队能起到弘扬先进文化、创新传统文化，扶持通俗文化，引导流行文化。”市文明办相关负责人表示，在接下来的一段时间内，我市还将有更多形式多样的惠民演出“上线”，“我们希望以此不断提升居民的幸福感，同时推动文化进社区活动走实走深。”（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 张俊望 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今日24时起可查高考成绩 志愿填报将于...
  • 徐衣显率队在广州考察企业并开展招商...
  • 40℃以上！洛阳市气象台发布高温红色预警
  • 清洛基地签约多个项目
  • 悠悠夏日长！走，去洛阳的“森林秘境...
  • 日供水量刷新历史纪录 洛阳北控水务集...
  • 洛阳采暖退费已近尾声 想退现金的用户...
  • 强降雨来袭，主城区暴雨！洛阳市气象...
  • 历史文化街区：城市文脉的传承者
  • 记者跑腿：枝叶接触高压线 市民担心有...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    蓝天白云荷花红

    夏日隋唐

    盛世唐风

    五花寺塔
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605