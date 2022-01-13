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40℃以上！洛阳市气象台发布高温红色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 气象洛阳微博 2022.06.24 09:13

　　洛阳市气象台6月24日6时37分发布高温红色预警信号：预计今天白天我市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区最高气温将升至40℃以上。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门按照职责采取防暑降温应急措施，保障生产、消防、卫生安全和城市供水、供电。

　　2.停止户外露天作业(除特殊行业外)。

　　3.避免长时间户外活动，采取有效的遮阳防晒措施，对老、弱、病、幼人群采取保护措施。

　　4.驾驶人员应注意车内勿放易燃物品，开车前应检查车况，严防车辆自燃。

　　5.有关部门和单位要特别注意防火。⑥
[ 责任编辑：唐好优 ]
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