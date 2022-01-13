孟津区昊华电子气体有限公司：锚定风口 立足含氟电子气体领域

近日，位于孟津区康乐街道的昊华电子气体有限公司(简称昊华气体)交出了一份华丽的成绩单：年产4600吨特种含氟电子气体项目一期顺利完成，产品试生产按计划有序推进，电子气体三厂如期成立……立足含氟电子气体领域，企业锚定风口发展的前景格外红火！

近日，位于孟津区康乐街道的昊华电子气体有限公司(简称昊华气体)交出了一份华丽的成绩单：年产4600吨特种含氟电子气体项目一期顺利完成，产品试生产按计划有序推进，电子气体三厂如期成立……立足含氟电子气体领域，企业锚定风口发展的前景格外红火！

企业火热发展的背后，离不开一条110千伏高压线路。该线路于今年落成，通过12个桩基，相继穿过砖厂、民房和葡萄园，最终抵达企业，为这里的生产提供着源源不断的动力。康乐街道党工委书记刘晓斌此前悬了半年的心，终于落了下来。

半年来，为保证线路及时畅通，依托康乐街道“万人助万企”工作小组，刘晓斌和同事们开启了“连续学习”模式——学习高压线路设计、学习先进滴灌农业、学习葡萄种植，还要学习芯片生产知识，再加上没日没夜跑前跑后，只为让这条不到2公里长的高压线路早日启用。

线路不长，意义不小。

“这可是我们的‘生命线’，企业运转全靠它，晚一天供电，我们损失就在百万元左右。”昊华气体相关负责人坦言。

作为当地引进的明星企业，昊华气体生产的电子气体被誉为电子信息产业的“血液”，在芯片制作过程中能够保障极大规模集成电路的生成，是半导体、微电子、集成电路等电子信息产业的关键原材料。

该企业年产4600吨特种含氟电子气体项目于去年年底基本建成。能够及时通电，成了企业此前的最大诉求。

线路不长，困难不少。

最大的困难是占地。虽然经过再三优化改进，高压线路铺设还是要破坏涉及4家农户的12亩葡萄园。

“这些果子就像孩子一样，你说心疼不心疼？”当地阳光玫瑰葡萄种植牵头人张尚银至今都十分感慨。对于他和另外3家农户来说，他们的葡萄刚种满三年，就要面临被破坏的命运，而阳光玫瑰葡萄种植后的第三年才是真正的收获期。

此外，葡萄园里采用的是先进的整体滴灌系统，造价高昂不说，线路盘根错节，一旦操作不好，造成的损失会更大，多支施工队进去都犯了难。

有困难，先学习。在发展的同时，为了守护“民心线”，康乐街道“万人助万企”工作小组全程参与线路建设调整，边干边学。经过半年，小组成员都成了半个施工队员、半个葡萄种植人员和半个芯片知识普及人员，通过反复改进设计、优化施工，全力将葡萄园的损失降到最低。

在大家的共同努力下，后续同样作出牺牲的，还有当地一家砖厂、两间民房。大家都作出了最大让步，除保证经济发展外，只因大家通过科普知道，这家企业做的关系着国家的芯片发展，一定要支持。

线路不长，效益不少。

线路通了，生产畅了。经过今年前两季度的快速发展，昊华气体的产品现在供不应求，下游客户从原先的支付定金到如今支付全款，有的干脆住在企业旁边，只为催促着产品加速运出。

对于当地政府来讲，线路带来了企业的快速发展，昊华气体这家“风口中的风口企业”势头良好，也为当地经济增添了强劲动力，更有望带动整条产业链上下游加速聚合，为经济发展带来更多风口。

得益于康乐街道的反复改进，输电线路对当地葡萄园的影响也被控制在了最低程度。张尚银和其他几名农户的葡萄园，如今已种下新一批葡萄苗。6月以来，一根根崭新的葡萄藤又破土而出，相继挂果，在挺拔的电线杆映衬下显得更加生机勃勃，已成为当地新的风景。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 王艳杰 通讯员 关晓萌 周炳炳）