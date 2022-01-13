送政策到社区 助力文明城市创建

为庆祝建党101周年、营造喜迎党的二十大的良好氛围，23日，市委政研室党支部和洛龙区学府街道大学城社区党总支联合开展“同心庆七一、喜迎二十大”主题党日活动。

活动现场

为庆祝建党101周年、营造喜迎党的二十大的良好氛围，23日，市委政研室党支部和洛龙区学府街道大学城社区党总支联合开展“同心庆七一、喜迎二十大”主题党日活动。

活动在大学城社区开展。在活动中，大家集体学习了习近平总书记近期重要讲话指示批示精神，学习《洛阳市创建“五星”支部引领城市基层治理实施办法》，集体观看优秀党员事迹教育片，为6月入党的同志过集体政治生日。市委政研室党支部相关负责人还以《市委关于公共服务进社区的部署要求与部分城市区的具体实践》为题为全体参会党员上党课，帮助大学城社区不断优化公共服务，助力全国文明典范城市创建。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 摄影报道）