宜阳县香鹿山镇返乡乡贤王金海投资建设花椒加工车间 助农科学增收

23日，在宜阳县香鹿山镇留村的花椒园里，一粒粒花椒挂满枝头，山风吹来，椒香扑鼻。

王金海在查看花椒长势

23日，在宜阳县香鹿山镇留村的花椒园里，一粒粒花椒挂满枝头，山风吹来，椒香扑鼻。返乡乡贤王金海正穿梭园间，认真查看花椒长势。

今年46岁的王金海此前在外地经商，2020年一次偶然的机会，他发现当地椒农在采摘晾晒花椒的过程中，很容易因为操作不当，导致花椒发黑，影响销售。原来，花椒对采摘晾晒条件要求较高，必须晴天采摘，且要及时晒干，一旦晾晒不及时或出现返潮，表皮就容易发黑。

在王金海看来，好好的花椒，辛辛苦苦种了一季，因为卖相不好影响销售，实在是可惜。商业嗅觉敏锐的他也看到了当地种植户对于花椒深加工的需求。当年，王金海就在香鹿山镇留村流转了100亩土地种植花椒，同时开工建设花椒加工车间。

2021年，花椒加工车间正式投用，车间内的智能化烘干机，每天可加工5万余斤湿花椒。椒农刘小安说：“去年花椒丰收季，工厂早早就开门了，我们啥时候来送，啥时候都有人。这机器炕出来的花椒，通红通红的，壳籽分离，比露天晒得好多了。今年，花椒熟了，还来金海这儿。”

传统花椒采摘难度大，一不小心就会被花椒刺扎伤。作为当地种植大户，王金海率先引进无刺花椒，不仅无刺且粒大肉丰、色泽鲜艳、香气浓郁。同时，他主动为椒农提供技术管理指导，带动当地种植户科学种植。

为延长产业链，提升花椒附加值，王金海还计划生产花椒产品礼盒，包含大红袍花椒、花椒粉、花椒油、花椒芽菜、花椒酱等产品，通过花椒深加工，提升花椒经济效益，助力当地农户增收。

王金海说：“花椒已经成为香鹿山的特色产业，希望能通过自己的努力，让更多人通过种植火红花椒，过上红火日子。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 王楠 巴丽 文/图）