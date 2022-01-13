今年洛阳“五美庭院”创建覆盖率将超85%

23日，市妇联、市农业农村局在新安县联合举办“五美庭院”创建工作现场推进会。 23日，市妇联、市农业农村局在新安县联合举办“五美庭院”创建工作现场推进会。 “五美庭院”以“整洁美、卫生美、绿化美、文明美、和谐美”为创建目标，将乡村建设的“外在美”与“内在美”相结合，改善农村人居环境，弘扬文明家风，推动美丽乡村建设。会议指出，今年全市“五美庭院”创建覆盖率将超85%，年底前计划选树市级“五美庭院”示范户100户。 据悉，围绕“五美庭院”创建工作，市妇联持续开展“庭院环境治理、生活垃圾分类、巾帼志愿服务、品牌活动打造、文明家风培育”五项行动，在全市推广“四组一队”工作模式，分别成立发展组、权益组、宣教组、家风组和巾帼志愿者服务队。截至目前，全市村(社区)“四组一队”成员87000余人。市妇联还依托“税福家·新农妇女学堂”，开展妇女技能培训，提升妇女素质，帮助妇女投身产业发展、乡村振兴等工作。 市妇联负责人表示，全市各级妇联组织将持续带领广大妇女积极投身“五美庭院”创建行动，充分发挥妇女在生态文明建设中独特的优势和作用，让美丽庭院建设成为每个家庭的自觉行动和良好习惯，助力改善我市农村人居环境，为推进全市乡村振兴工作贡献巾帼力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠)