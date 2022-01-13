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清洛基地签约多个项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:40

　　23日上午，清洛基地举办注册六周年暨业务推介会，会上围绕多个重磅项目开展合作签约，通过联动发力，继续为洛阳产业高质量发展注入“清华动力”。

　　其中，在创新载体建设上，清洛基地与洛阳国宏园区发展有限公司签订战略合作协议，双方将共同推进市先进制造产业研究院建设，加强在产业规划智库、产业投资、产业资源导入、平台建设等领域合作，进一步服务我市先进制造产业升级。

　　为推进市高性能铝基材料产业研究院建设，清洛基地还与市铝基高性能新材料研究院有限公司达成战略合作协议，双方已协同编写完成产业研究院建设规划方案，并围绕“板带成品库内料卷精确定位技术开发”等项目开展技术团队对接。

　　在绿色节能减排上，清洛基地将携手中铁二十局集团有限公司，着力研究建设企业如何找准节能减碳“破局点”，围绕“双碳”加快技术迭代和创新应用，打造智慧工地、智慧建筑、智慧运营，成为建筑行业减碳排头兵。

　　在推进文旅融合上，清洛基地与省文旅文创融合创新基地正式签约，双方将充分整合在智库专家、社会化人才力量、科技金融等方面的优势资源，为我市乃至全省文旅文创业态创新等方面提供智慧解决方案及项目。

　　市政协副主席、市科技局局长任丽君参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 高亚恒）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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