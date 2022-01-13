河南科技大学机电工程学院教授、博士生导师杨晓英：苦练“内功” 实现高端轴承自主化

“高铁是中国的一张闪亮名片，但高铁轴承一直是中国高铁发展的‘卡脖子’问题。’”河南科技大学机电工程学院教授、博士生导师杨晓英表示，实现高铁轴承的自主化，对提升我国高铁轴承产业整体研发能力、确保国家经济安全具有重要意义。

“高铁是中国的一张闪亮名片，但高铁轴承一直是中国高铁发展的‘卡脖子’问题。’”河南科技大学机电工程学院教授、博士生导师杨晓英表示，实现高铁轴承的自主化，对提升我国高铁轴承产业整体研发能力、确保国家经济安全具有重要意义。

高铁轴承自主化是一项系统工程，涉及轴承钢材料、轴承设计、轴承制造、密封润滑等多个环节的自主化技术。多年来，洛阳轴承研究所、洛阳LYC公司和河南科技大学坚持不懈集中攻关研究，在高铁轴承研发上取得了一定的成果，为我国高铁轴承自主化积累了丰富的经验，奠定了坚实的基础。

从高铁轴承自主化说开去，杨晓英畅谈起实现高端轴承自主化的路径。“实现高端轴承自主化、解决当前我国轴承企业与国外优秀企业‘质量效益’之差，关键在于企业要学会苦练‘内功’，要有一颗‘安静的心’。”

杨晓英建议，轴承企业要注重系统化，通过系统规划、顶层设计，做到资源优化配置，实现各环节、各要素协同均衡；要注重精益化，从人、机、料、能源等各要素入手，消除一切浪费，追求质量效益；要注重数字化，让订单、产品、资源、流程、状态、结果等变成可度量的数字，可共享、可跟踪、可追溯，进而实现信息化、智能化，推动高端轴承产业高质量发展，进一步夯实“中国制造”基石。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王国兴）