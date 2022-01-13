洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南科技大学机电工程学院教授、博士生导师杨晓英：苦练“内功” 实现高端轴承自主化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:32

　　“高铁是中国的一张闪亮名片，但高铁轴承一直是中国高铁发展的‘卡脖子’问题。’”河南科技大学机电工程学院教授、博士生导师杨晓英表示，实现高铁轴承的自主化，对提升我国高铁轴承产业整体研发能力、确保国家经济安全具有重要意义。

　　高铁轴承自主化是一项系统工程，涉及轴承钢材料、轴承设计、轴承制造、密封润滑等多个环节的自主化技术。多年来，洛阳轴承研究所、洛阳LYC公司和河南科技大学坚持不懈集中攻关研究，在高铁轴承研发上取得了一定的成果，为我国高铁轴承自主化积累了丰富的经验，奠定了坚实的基础。

　　从高铁轴承自主化说开去，杨晓英畅谈起实现高端轴承自主化的路径。“实现高端轴承自主化、解决当前我国轴承企业与国外优秀企业‘质量效益’之差，关键在于企业要学会苦练‘内功’，要有一颗‘安静的心’。”

　　杨晓英建议，轴承企业要注重系统化，通过系统规划、顶层设计，做到资源优化配置，实现各环节、各要素协同均衡；要注重精益化，从人、机、料、能源等各要素入手，消除一切浪费，追求质量效益；要注重数字化，让订单、产品、资源、流程、状态、结果等变成可度量的数字，可共享、可跟踪、可追溯，进而实现信息化、智能化，推动高端轴承产业高质量发展，进一步夯实“中国制造”基石。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王国兴）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 毕业了，留在洛阳的N个理由
  • 23日至26日，来洛阳会展中心逛车展吧！
  • 宁德时代企业考察团来洛
  • 网友建议万安山山顶公园安装照明设备 ...
  • 针对共享单车头盔、号牌破损缺失现象 ...
  • 洛阳“十大露营地”评选活动启动
  • 7月1日起，乘火车可携带物品有变化
  • 嵩县卸甲沟村：西瓜铺就“甜蜜路”【...
  • 全市唯一！洛阳国家大学科技园入选全...
  • 今日24时起可查高考成绩 志愿填报将于...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    蓝天白云荷花红

    夏日隋唐

    盛世唐风

    五花寺塔
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605