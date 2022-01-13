国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司总经理、省轴承创新中心主任叶军：加强重点领域技术攻关 加快高端轴承国产化步伐

“轴承是核心基础零部件，其技术水平代表一个国家的工业水平。轴承工业是国家基础性、战略性产业。”国创(洛阳)轴承产业技术研究院有限公司总经理、省轴承创新中心主任叶军在授课时指出，我国是世界轴承制造大国，但大而不强，尤其在高端轴承领域与国外产品存在较大差距。

“轴承是核心基础零部件，其技术水平代表一个国家的工业水平。轴承工业是国家基础性、战略性产业。”国创(洛阳)轴承产业技术研究院有限公司总经理、省轴承创新中心主任叶军在授课时指出，我国是世界轴承制造大国，但大而不强，尤其在高端轴承领域与国外产品存在较大差距。

国产高端轴承虽然在轴承精度、性能上能达到或接近主机用户要求，但稳定性、一致性不够，寿命和可靠性与国外产品有较大差距或未得到验证，因而在风电、高铁、盾构机等领域尚未大规模应用。“洛阳是我国轴承科技人才的集聚地，是唯一拥有‘一校一所一院一厂’的城市，要围绕风电、航空航天、铁路、机器人、盾构机轴承等重点领域进行技术攻关，力争在细分领域实现更大突破。”叶军表示。

近年，洛阳涌现出新强联、鸿元轴承等企业，这些企业注重创新，在轴承细分领域异军突起。叶军建议，洛阳应推进产学研用深度融合，定位世界级先进轴承产业集群，高标准做好洛阳轴承产业中长期发展规划，逐步建立以企业为主体、以市场为导向、产学研用深度融合的产业创新体系。要围绕《全国轴承行业“十四五”发展规划》70多种高端轴承，面向国家重大需求和国产替代，建设国家级轴承产业创新中心，攻克一批“卡脖子”关键核心技术，加快高端轴承国产化步伐，尤其是要重点推动高铁轴承装车试用，力争尽快实现高铁、地铁关键零部件“洛阳造”。要加强优质企业梯度培育，突出优势企业的引领带动作用，培育一批具有产业生态掌控力的骨干龙头企业、领航企业，打造轴承企业上市集群，支持上市公司市场化并购重组，推动洛阳轴承产业重振辉煌。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王国兴）