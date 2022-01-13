突出重点创新形式丰富载体 扎实推进法治宣传教育工作

22日，我市组织收听收看全省法治宣传教育工作电视电话会议后，对全市法治宣传教育工作进行部署。 22日，我市组织收听收看全省法治宣传教育工作电视电话会议后，对全市法治宣传教育工作进行部署。 市委常委、宣传部部长、市委全面依法治市委员会守法普法协调小组组长王飞指出，要深入学习贯彻全国、全省法治宣传教育工作会议精神，结合我市“八五”普法规划，认真梳理2022年重点工作，扎实推进法治宣传教育各项工作任务落实落地落细；要突出重点，做好宪法、民法典以及与人民群众生产生活密切相关的法律法规的宣传教育，落实好“谁执法谁普法”责任制，紧盯党员领导干部、青少年和基层群众等重点人群，创新形式、丰富载体，注重法治宣传的针对性和实效性，让法治观念深入人心；要统筹配合形成合力，压实责任、列出清单、限定时限、压茬推进，加强组织领导，强化督导检查，共同营造全社会重视法治宣传的浓厚氛围，为全市经济建设营造良好法治环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李海芳)