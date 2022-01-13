李楼漫水桥：洛河上的“半个桥”

在洛河与伊河之间有一块绿洲，洛阳人叫它“夹河滩”，“夹河滩”上主要有岳滩、翟镇、佃庄、李楼四镇。

李楼漫水桥原貌 （资料图片）

在洛河与伊河之间有一块绿洲，洛阳人叫它“夹河滩”，“夹河滩”上主要有岳滩、翟镇、佃庄、李楼四镇。这里地势平坦、土地肥沃，其中李楼镇一直有种植蔬菜的传统，被称为“洛阳的菜篮子”。

10多年前，菜农过洛河进城卖菜，经常走的桥叫李楼漫水桥，该桥是当时连接城市区和郊区的交通要道，承载着不少老洛阳人的记忆。此桥何时修建？为何叫漫水桥？今天，我们来讲讲这座桥背后的故事。

便民，半年建起一座桥

“这里过去没有桥，群众过河只能靠摆渡。”洛龙区档案史志局原局长、文化典籍工程组组长马正标，曾在李楼镇工作8年，谈起李楼漫水桥建设如数家珍。

据《洛阳县志》记载，仅李楼一地，就有桃园渡口、夏庄渡口、石坝渡口、李家楼渡口等。当地村民进城每年给船家一定数量的“船粮”，外来过往之人要付现金。

后来，当地群众探索出“夏渡冬桥”的方法，即冬季在河道里打桩，用木板、柴草搭成简易浮桥，供行人和携带一定数量辎重的车辆通行，来年春末拆桥又摇船摆渡。可浮桥经常遭遇暴雨或洪水袭击，人伤货毁，在当地也就有了“宁过千山，不隔一水”之说。

1971年，时任洛阳市委第一书记的赵玉轩到李楼走访，体验了群众出行不易后，在李楼组织召开现场会，市委、市政府和洛阳厂矿企业共同筹资6万元，拨付一批列入国家计划的钢材、水泥等建筑材料，调配工程技术人员支援，由李楼公社组织当地社员出工出力，建设一座新桥。

当年冬天，进入枯水期后，李楼漫水桥正式开工建设，各村按要求派出精壮劳力，学校也不断组织学生到工地义务劳动和慰问演出。《洛阳市志》记载：“该桥全长176米，22孔，跨径8米，桥面宽6米……1971年12月16日开工，次年5月25日竣工。”

险渡变通途，千百年来李楼群众过往洛河的摆渡生涯，正式退出了历史舞台。

防汛，洛河上的“半个桥”

为何这座桥叫李楼漫水桥，原来它和防汛紧密相关。

“洛河穿过市区，进入李楼后河水充沛、河道宽阔，夏秋两季河水暴涨，极易发生洪涝灾害。”马正标说，所谓漫水桥，就是水能漫过桥面，也称水中桥。平时桥面离水面较高，人和车可正常通行，一旦汛期来临，河水猛涨漫过桥面，就得在河两岸拉上绳索禁止通行。

在设计和建设时，李楼漫水桥充分考虑防汛需要，一方面设计为单桩，调整桥洞跨径，以减小水流阻击，另一方面在桥面两侧安装活动护栏，汛期取下以利于泄洪。20世纪七八十年代，人民群众戏称洛阳有“两个半桥”，其中“两个桥”是指宽10米的洛阳桥、宽14米的西苑桥，李楼漫水桥就是“半个桥”。

1982年夏，洛河迎来特大洪水，李楼漫水桥被波涛汹涌的洪水淹没，洪水扑击大堤，沿线的白碛、万年青、李楼等村庄相继受灾。在抗洪抢险的关键时刻，有人提议炸毁李楼漫水桥，洛阳市抗洪抢险指挥部果断下达命令：不得实施炸桥，沿线必须严防死守，不得拖延。

这次百年不遇的洪灾后，李楼漫水桥又经历多次洪峰漫水考验，一直安然无恙。2000年后，随着洛南新区大开发，李楼漫水桥的交通压力日益加大，桥梁原本设计限载6吨，经常有十几吨、几十吨的载重卡车通行，早已不堪重负。