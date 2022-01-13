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徐衣显率队在广州考察企业并开展招商对接活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:25

徐衣显率队在广州考察企业并开展招商对接活动
抢抓风口精准对接推进项目化务实合作
创新引领聚合资源积蓄高质量发展势能

　　昨日，市长徐衣显带队在广州考察对接项目，与知名企业和研发机构主要负责人深入洽谈交流，就推动创新平台共享、风口产业共建、文旅文创共融等达成广泛共识，取得积极成果。

　　在广州国际生物岛，徐衣显考察了钟南山院士任主任的广州国家实验室，与在京的常务副主任徐涛院士连线对接，国家实验室主任助理汪会盛引导参观、详细交流。徐衣显说，洛阳正在建设国家呼吸区域医疗中心，生物医药又是洛阳重点抢抓的风口产业之一，创新资源丰富、产业基础良好，未来前景可期。希望双方加强沟通合作，聚焦“政产学研用”一体化发展，找准结合点、选好突破点、打造支撑点，拓展合作领域，提升合作层次，推动优势互补，为风口产业创新发展链接高能级平台、集聚高层次人才，助力洛阳打造国内一流的生物医药原始创新策源地。

　　金域医学检验集团是国内第三方医学检验行业成立最早、规模最大、检验项目最多、覆盖市场网络最广的龙头企业。徐衣显实地考察企业展厅、产品研发中心、病理分析实验室、基因大数据实验室、蛋白质组学实验室等，与集团党委书记、董事长兼首席执行官梁耀铭等举行工作座谈，并见证了洛龙区政府、炎黄科技园与金域医学合作项目签约。徐衣显表示，金域医学是我国第三方医学检验行业的开创者与领跑者，希望各方协力推动合作项目尽快落地，建设对标国际、全省先进的精准检测平台，构建全疾病领域、全病程管理、全市域覆盖的普惠型医检高质量服务体系，为精准医疗赋智升级，为健康产业赋力加速，为民生健康赋能护航。

　　以主题公园起家的广州长隆，是中国旅游行业的龙头企业和世界级大型综合旅游企业。在广州长隆集团总部，徐衣显与集团副总裁刘浩宇等深入交流。徐衣显表示，近年，广州长隆将特色文化元素与文旅文创产业无缝对接，提炼创新主题鲜明的活动IP、形象IP、文创IP等，成为国内文旅融合的领军企业。洛阳正着力壮大文旅文创成为支柱产业，希望双方强强联合，创新运营、研发、投资等合作模式，深化多领域、项目化务实合作，推出更多优质的沉浸式体验、融合型产品，引领文旅文创融合发展大潮。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 郭旭光)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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