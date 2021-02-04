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洛阳采暖退费已近尾声 想退现金的用户要尽快办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:31

　　昨日，记者从洛阳热力有限公司获悉，按照我市供热管理条例规定，退费应在采暖季结束后两个月内结清。目前，2021年至2022年采暖季的退费工作已近尾声，如有需要现金退款的用户可尽快到对应服务大厅办理。

　　洛阳热力有限公司负责人说，2021年至2022年采暖季，洛阳多次迎来寒潮，持续低温天数明显多于2020年至2021年采暖季，2021年至2022年采暖季的平均气温也比2020年至2021年采暖季低0.3℃。但统计显示，该公司热用户的热量消耗并未因此增加，反而有所下降。

　　“最直观的变化是，今年不少采用分户计量的小区节能退费率平稳上升，有35%的小区节能退费用户比例高于90%。”该负责人说，以老城区中电阳光小区热用户为例，其2020年至2021年采暖季，84.13%的用户节能退费，而2021年至2022年采暖季，有90.90%的用户节能退费，退费比例较上个采暖季提高了6.77%。

　　该负责人说，有智慧供热的加持，分户计量的推广普及，用户主动节能意识的增强，使用户节能退费的比例逐年上升。譬如，根据“洛热供暖管家”同步提供的热表数据、热量消耗等，热用户可根据自身需求自行调解室内温度，以达到舒适用暖，减少不必要的浪费，最终实现按需用暖、节能节费，引领我市采暖领域的低碳消费。

　　在退费过程中，市民咨询最多的问题是什么？该负责人介绍，市民咨询最多的是现金退费能否开发票。热费实行预付费方式收取，采暖季结束后，热用户的剩余费用将退至个人账户，冲抵下个采暖季的预收费用。如有需要现金退款的用户可到对应服务大厅办理。非直管小区业主若要退费，需和小区物业协商解决。

　　“已经按预付费开过发票的用户，无法进行现金退费。如缴费时未开发票，在办理现金退费时，可申请开发票。”该负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 张建华)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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