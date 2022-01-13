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89岁的任玺珍：“几十年的革命生涯值得怀念”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:30
任玺珍在弹琴

　　89岁的任玺珍是市公安局离休干部。1982年5月，他参与创建了原洛阳人民警察学校，在一线教学岗位上辛勤耕耘十几年。离休后，他坚持学习，擅长唱歌、弹琴和打乒乓球，离休生活过得多姿多彩。

　　小学没毕业，加入革命队伍成为文工团骨干

　　1933年10月，任玺珍出生于陕县(今三门峡市陕州区)一个农民家庭。“我小时候家里穷，上学比较晚，八九岁时才上小学。”任玺珍说。

　　1947年7月，人民解放战争由战略防御转入战略进攻。刘邓大军强渡黄河，挺进中原，人民子弟兵进驻任玺珍所在的村子。“人民子弟兵遵守‘三大纪律，八项注意’，他们自己烧火做饭，从不扰民。”任玺珍回忆，他对人民子弟兵充满好感。

　　当时，距离任玺珍村子约10公里的张村，驻扎着第二野战军某部的指挥机关，机关里有一个由30多人组成的文工团，随军开展文艺宣传工作。时任文工团团长的王剑平是陕县当地人，得知任玺珍多才多艺，会打洋鼓、旗语，就来到他家，动员他加入革命队伍，到文工团来。

　　“父亲舍不得让我参军，没有立即答应。过了几天，王团长又来到我家，给我的父亲做思想工作。”任玺珍说，经过考虑，父亲这才点头答应。

　　从此，年仅十几岁的任玺珍随文工团转战南北，参加《白毛女》《虎孩翻身》等文艺演出，积极发动群众参加革命。年少的任玺珍虚心好学、勤学苦练，学会了多种乐器，迅速成长为文工团的一名骨干。

　　脱下军装换上警服，参与创建洛阳人民警察学校

　　1949年，任玺珍的家乡解放，他从部队回去探亲。“我刚迈进家门，母亲就抱着我大哭。”任玺珍说，原来，他参军离家后一直未给家人写信，母亲担心他牺牲在了前线。

　　20世纪50年代初期，全军开展文化教育运动，以提高部队整体文化水平，提升广大干部战士的政治素质，从而增强部队整体战斗力。“部队领导考虑到我有一定的文化底子，就命我担任教员。”任玺珍说，在他任教前，组织安排他到位于开封的部队速成中学学习，结业后他开始担任初中、高中语文和数学教官。

　　“1976年4月，我服从组织安排，从部队转业到洛阳市公安局，后来洛阳警校成立，我被调入从事法律教学，直到离休时我的关系又回到了市公安局。我的一生归结起来只干了两件事：一是当兵(近)三十载，二是公安二十年。这几十年的革命生涯值得怀念！”任玺珍在文章《“八一”感言》中写道。

　　1982年5月，根据组织安排，任玺珍从市公安局机关科室调到新建的洛阳人民警察学校(现河南警察学院洛阳校区)，组建了政策法律教研室并担任主任。当年9月，洛阳人民警察学校开始招生，首批学生200人，学制两年。

　　洛阳人民警察学校开办伊始，政策法律教研室仅有任玺珍一人，他承担了法学基础理论、宪法、刑法、刑事诉讼法和民法等多门课程的教学任务。为了讲好课，他经常加班加点备课，做了大量的提纲、摘要和笔记，短短两年写出讲稿8本，总计40万字。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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