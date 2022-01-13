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今日24时起可查高考成绩 志愿填报将于26日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:13

　　昨日记者从市招生考试中心获悉，自今日24时(25日零时)起，考生可查高考成绩，高招志愿填报将于26日8时开始。

　　成绩查询

　　“今年我省普通高考、专升本及对口生成绩，将于今日24时发布。”市招生考试中心普招科科长高冰南说，考生可通过以下官方渠道查询。

　　1.省教育考试院通过普通高招考生服务平台(https://pzwb.haeea.cn/)只读邮件向考生发送电子成绩单、录取信息及高招体检报告。

　　2.登录省教育考试院官网(http://www.haeea.cn)，点击页面中部“服务大厅”中的“普通高招成绩查询”查成绩；也可进入“河南省教育考试院”微信公众号，点击底部菜单“微服务”中的“信息查询”，再点击“普通高招”查成绩。

　　3.登录河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)，点击右侧“普通高招”中的“成绩查询”查成绩。

　　4.登录河南省教育厅官网(http://jyt.henan.gov.cn)，点击页面中部“教育查询”中的“高考成绩查询”查成绩；进入“河南省教育厅”微信公众号，点击页面下方“高考查询”查成绩。

　　5.在支付宝首页搜索“豫事办”小程序(也可下载“豫事办”App)，进入“高考成绩查询”“录取结果查询”服务事项，可查询自己的成绩及录取结果。

　　对成绩有疑问的考生，可于6月27日18时前持本人准考证向考生所在报名点提交申请，逾期不予受理。复核主要检查答题卡信息是否与考生本人一致、是否漏评、小题得分是否漏统计、各小题得分合成后是否存在差错，是否与公布的考生成绩一致，不复核评分宽严。

　　志愿填报

　　我省高招志愿填报将于26日开始。26日8时至28日18时，填报军队招飞、本科提前批(公安、司法专科)、国家专项计划本科批、艺术本科提前批、专升本、对口招生(本、专科)志愿。

　　高冰南提醒考生，在本科提前批录取的，除了体育、艺术、军事、公安、司法类院校等，还有清华大学、北京大学、外交学院、国际关系学院等高校。考生可翻开《招生考试之友》，看看在提前批中有没有自己感兴趣的高校和专业，及时填报，以免错过机会。

　　需要提醒的是，若考生填报本科提前批志愿并被录取，就不能再参加本科一批、本科二批等其他批次的录取；若填报本科提前批志愿未被录取，不影其他批次录取。

　　重置密码

　　有考生咨询：忘记高考成绩查询密码，该怎么办？高冰南说，考生可以关注“河南省教育考试院”微信公众号，通过“微服务”菜单中的“考生服务”绑定考生号后，再通过“忘记密码”重置密码。考生本人也可持准考证和身份证到报名地招生考试机构服务大厅重置密码。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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