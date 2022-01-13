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独居老人遭遇电信诈骗 警民联合成功阻止
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:10
大家对老人（中）进行劝阻

　　近日，一位80岁的独居老人，得知“外孙”要结婚的喜讯，非要给“外孙”汇款4.9万元，幸被银行工作人员发现，联合民警等实施劝阻，让老人免于被骗。

　　20日中午，涧西公安分局珠江路派出所民警张文艺接到一起报警称，在辖区一家银行网点内，有一位前来办理业务的老太太疑似遭遇电信诈骗。他赶到现场得知，老太太凌某今年80岁。事发前，她接到一个自称是其“外孙”的电话，对方称马上结婚急需用钱，老人就带着4.9万元现金来到银行给“外孙”汇款。银行工作人员发现，老人说不清其“外孙”的工作单位、个人情况等信息，怀疑老人遭遇了诈骗，遂报警求助。

　　张文艺在询问老人过程中，老人的手机响起，来电号码归属地显示为“土耳其”，且老人有意躲避在场人员接电话。随后，老人的情绪变得激动，执意要汇款。张文艺确认老人遭遇了“冒充亲友”类电信诈骗，他找理由问老人：“汇款需要身份证，您带身份证了没？”

　　老人听后，将身份证和一张写有骗子银行账号、姓名的纸条递给了张文艺。张文艺趁机安排同事记下老人的身份信息，设法查询到其家人的联系方式，以便让家人到场劝说。

　　很快，张文艺查询到老人儿子的手机号，他拨打过去得知，老人的子女目前均在广东，无法赶回来，但不存在所谓的“外孙”要钱的事情。随后，凌某的子女轮番给她打电话劝阻，均被她拒绝，老人仍执意汇款。

　　眼看事情陷入僵局，张文艺又联系到凌某原工作单位的同事和亲友过来一起劝阻，仍然不见效果。因凌某情绪激动，大家为避免老人出意外，设法将4.9万元转到其儿子提供的银行账户内。她看到“心愿”了却，这才罢休。

　　随后，大家以借用凌某手机为由，趁机将骗子的电话拉黑，并设置陌生电话拒接模式，以免老人再次接到骗子的电话。

　　张文艺提醒，晚辈应多关心家中老人，多与老人交流。老人如果遇到拿不定主意的事情，特别是跟钱有关的问题，不要急于作决定，及时与子女、亲友沟通，谨防上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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