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吸毒后放火烧屋 “瘾君子”被判有期徒刑5年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:10

　　吸食毒品害己害人。“6·26”国际禁毒日即将到来，昨日，记者从西工区人民法院了解到一起涉毒案件，一名“瘾君子”吸毒致幻后放火，被法院以放火罪判处有期徒刑5年。

　　李某是一名“瘾君子”，去年4月的一天，他在家中饮酒并吸食冰毒后，产生被他人追杀的幻觉，并将自己家中的物品点燃。周边群众发现后报警，消防队员赶到现场将火扑灭。不料，消防队员离开不久，李某再次在家中放火，将客厅、餐厅及邻居家的空调外机烧毁，消防队员再次赶来将火扑灭。李某落网后，被依法提起公诉。

　　西工区人民法院审理后认为，被告人李某在住处两次放火，引起火灾，对小区内不特定多数人的生命、健康及公私财产造成难以预料的威胁，其行为已构成放火罪。李某到案后如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。李某放火烧毁其住处物品及邻居的空调，放火地点附近有燃气管道，其放火行为已达到危害公共安全的程度，遂根据相关法律规定，依法作出上述判决。

　　法官提醒，毒品猛于虎，吸毒不仅对家庭伤害巨大，将使家庭陷入经济困难、妻离子散的困境，同时也会对社会造成恶劣影响，诱发各种违法犯罪活动，扰乱社会治安。本案中的被告人吸毒致幻，其结果害己害人，给大家敲响了警钟。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 吴可征）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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