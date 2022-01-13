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今日洛阳晴天间多云 最高气温可能升至40℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.06.24 08:10

　　近期，洛阳持续高温，即便刚过去的那场雨，也在酷热面前显得力不从心。

　　昨天一大早，市气象台就发布了高温橙色预警信号，提醒市民做好防暑降温措施。对于这场大家期盼已久的降雨，有市民调侃：“你以为老天爷下大雨是为了让你凉快？错了，其实是怕干锅，加点水继续蒸你。”

　　市气象台发布的雨情信息显示：前天下午到夜里，洛阳出现分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局地出现暴雨。

　　受地面暖低压控制，今天洛阳气温将再创新高，部分地区最高气温可能升至40℃。根据最新气象资料分析，今天白天，洛阳全区晴天间多云，偏南风3级左右，气温26℃到39℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天转多云，局部地区有短时阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右，气温26℃到37℃。

　　对于近期河南出现的大面积持续高温天气，气象专家介绍，本轮高温天气的成因主要受地面暖低压影响，加上白天受太阳短波辐射影响，大气干燥，有利于地面温度逐步上升。

　　面对40℃高的气温，晚报提醒大家继续做好防暑、补水措施，外出尽量避开高温时段，谨防中暑。同时，随着空调使用率大幅上升，室内外温差较大，大家在室内享受清凉的同时，要注意气温骤变对身体健康的影响。另外，地表温度过高可能引发汽车爆胎、自燃及路面崩开等危险，请大家出行时注意防范。最后，告诉您一个关于下雨的消息：26日，受东移西南气流和地面弱冷空气影响，洛阳又将出现一次明显的降水天气过程，预计当天全市阴天有中阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨，气温27℃到34℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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