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告别马路边“蹲活”！洛阳市总工会设置400余家“零工客栈”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.23 19:27

　　“求职者可以在这里查看招聘岗位，也可以用手机扫码‘职工招聘’小程序等，寻找更多用工信息。”23日，在西工区滨河北路的一间爱心驿站，工作人员告诉记者，有了这间“零工客栈”，零散务工人员不用在马路边“蹲活”了。

　　这家“零工客栈”，依托原有的户外劳动者爱心驿站建设，设有休息室、开水间、充电桩，配有电视、空调、冰箱、微波炉、小药箱，还提供岗位信息、求职登记等服务。信息求职栏中贴满了企业的招聘信息，企业名称、招聘条件、联系电话、企业地址……所有信息一目了然。

　　西工区总工会权益保障部部长丁晓德告诉记者，在前期调研中发现，零散务工人员主要从事保安、装修、搬家等工作，年龄多在50岁左右，找工作信息来源相对单一，平时在马路边聚集求职，风吹日晒是常事。“零工客栈”是为进一步满足企业用工和群众就业的需求，方便打零工群体就近就地求职而设置的。

　　零工聚集在哪儿，工作聚集在哪儿，就在哪儿建“零工客栈”。今年3月至今，洛阳各级工会在全市370多家户外劳动者爱心驿站、70多个零工人员相对集中的地点设置“零工客栈”，仅洛阳西工区的18个“零工客栈”，已为200余人提供了就业服务，促成就业30余人。

　　能线下找活，也能在线求职。去年5月，市总工会上线了“职工招聘”就业服务小程序，注册企业必须上传营业执照，个人注册必须实名制，目前已进驻所有“零工客栈”，除了解决了用工双方信息不对称等问题，也能为零散务工人员提供“点对点”精准服务。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 任旭东)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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